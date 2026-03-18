輝達執行長黃仁勳於GTC大會上表示，看好AI技術能於2027年帶來1兆美元商機，再度確立科技巨頭於AI的領航實力。又一檔科技ETF再來搶市！吸引投資人目光，元大投信攜手Nasdaq指數公司，在納斯達克100指數基礎上推出更優化版本元大納斯達克精選（009820）ETF，今（18）日經央行核准募集，預計4月8日展開募集。
元大投信指出，AI已成為經濟成長主力，而Nasdaq更是交易重鎮，包括輝達、蘋果、博通等皆掛牌於Nasdaq，推升納斯達克交易所總市值超越G7各國年度GDP，顯其為科技霸權的首選場地。
元大納斯達克精選（009820）ETF追蹤納斯達克100增強成長指數，基於納斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目：研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，進而選出30檔成分股，較原本100檔成分股的納斯達克100指數，更有機會放大強勢股的領漲表現。
根據彭博數據顯示，觀察2023年到2025年AI科技大爆發下，納斯達克100增強指數報酬率273%，表現優於納斯達克100指數的136%。
AI時代爆發持續引領商機，全新科技ETF新兵，元大納斯達克精選(009820)搶市，預計將再為AI投資推升一波全新熱潮。
詳情請見ETF參考網址：https://pse.is/8ue2rj
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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元大納斯達克精選（009820）ETF追蹤納斯達克100增強成長指數，基於納斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目：研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，進而選出30檔成分股，較原本100檔成分股的納斯達克100指數，更有機會放大強勢股的領漲表現。
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