我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣運動彩券長期受困獎金支出率偏低、銷管結構僵化，導致市場競爭力不足，資金嚴重外流地下賭盤。中華民國運動彩券公會理事長何昱奇說，這不是市場競爭問題，是制度限制。為解決產業痛點，國民黨立委黃仁、廖偉翔、呂玉玲等19位委員聯手提案修正「運動彩券發行條例」。何昱奇形容，就像「王寶釧苦守寒窯18年」，業界終於看見制度正當性的曙光。何昱奇說，業界普扁認為，現行制度下運彩獎金支出率偏低，難以與國際80%至90%以上回饋水準競爭。導致市場資金外流，影響產業發展與體育財源稱定。而本次《運動彩券發行條例》修正案，是針對產業核心痛點進行調整，這一步，具有絕對的正當性與高度合理性。他指出，修法提案重點包括調整獎金支出結構，優化銷管費用機制，並與國際市場接軌。另一關鍵變革則是，增加發行機構盈餘回饋機制，規劃每年提30%盈餘挹注運動部。以現行標案每年盈餘70億元計算，修法後將額外多出21億，合計高達91億元將全數投入運動發展基金使用。何昱奇強調，這絕非讓特定機構多賺，而是透過擴大合法市場規模，將餅做大，讓體育資源變多，落實公義分配。他形容，業界就像「王寶釧苦守寒窯十八年」，終於看見制度正當性的曙光。業界則分析，修法後將達成三贏局面，消費者獲得合理回饋、政府擁有穩定財源投入體育發展、經銷商得以獲得合理利潤、永續經營。業界認為，本次修法並非單純商業利益重整，而是透過制度優化，提升整體公共利益，對台灣體育發展具有長期正面效益。更是合法體系對抗地下盤口的絕地反攻。他由衷感謝願意為產業發聲的立委、讓合法市場變強，運彩產業回到正軌，「這條路，我們會繼續走下去。」