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訪中行程生變

隨著美國與以色列對伊朗的戰爭進入第三週，美國總統川普（Donald Trump）17日表示，原定訪問北京會晤中國國家主席習近平的行程將推遲「五或六週」。對此，中國外交部發言人林劍18日表示，雙方將持續就此溝通。林劍18日主持例行記者會時，路透社記者提問指出，川普已經確認延後訪中行程，與中方的會晤將在大約五到六週後舉行，並稱中方也表示接受，請問中方對此安排是否認可？此外，有鑑於美中雙方現有更多時間準備「川習會」，中方是否會推動美中兩國領導人舉行有更實質內容的會談？對此，林劍並未正面回覆，僅稱「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方將繼續就川普總統訪華事保持溝通。」川普17日在白宮橢圓形辦公室與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）進行聖派翠克節雙邊會晤後發表上述言論。他形容中國在經濟上對美國「非常、非常好」，並強調雙方有良好的工作關係。川普向記者表示：「我們正與中國協商。他們對此沒有意見……我期待見到習主席，我想他也期待見到我。」據白宮2月的公告，此行原定於3月31日至4月2日舉行，這原將是川普第二任期內首次訪問中國。其實川普在前一日（16日）就曾釋出推遲訊號，表示因戰爭因素他有必要留守。他稱：「我不知道，我們正在處理中。我很想去，但因為戰爭，我想待在這裡。我覺得我必須待在這裡。美國已請求將行程延後『大約一個月左右』。」目前荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎處於停滯狀態，伊朗利用無人機、飛彈與水雷封鎖了該航道。報導指出已有約20艘船隻遭擊中。