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外資圈資深分析師，被稱為「台灣先生」的聚界潔能公司董事長谷月涵18日表示，現階段他對輝達看法仍偏保守，直言「輝達不要買」，反而更看好記憶體、能源相關題材。谷月涵表示，包括輝達在內的主要AI指標股，現階段多數早已被資金充分布局，相較之下，真正可能持續受惠的，反而是記憶體等周邊AI供應鏈，以及能源基礎建設等延伸題材。他進一步指出，從技術面來看，部分半導體個股雖然仍在創高，但相關指標已開始轉弱，代表市場風險正在上升，現在已經是末升段牛市，常見的不是立刻崩跌，而是最後一波急漲吸引市場追價，之後再迅速反轉，因此操作上更需要保留彈性與警覺。谷月涵也透露，自己目前採取的策略，是維持較高現金部位，搭配短線操作，並偏好資訊透明度較高的美股市場，同時已適度減碼部分持股、先行獲利了結。在再生能源方面，他指出，台灣的風力發電可望成為降低進口燃料依賴的選項之一。至於更長線的能源技術，谷月涵認為核融合發展正逐步接近實用化。此外，他也示警，台灣須警覺對半導體產業過度集中的風險，避免未來若技術停滯或競爭對手追上，對整體產業造成衝擊。