Google Chrome擁有超過百萬次下載量的熱門擴充功能《Save image as Type》，近日被 Google 官方抓包暗藏惡意程式碼，不僅會偷偷記錄用戶的瀏覽網址，甚至還會偷天換日竄改購物連結來賺取分潤。目前 Google 已將該功能強制封鎖並從線上應用程式商店下架，同時警告用戶盡速停止使用並刪除。
名為《Save image as Type》的擴充功能，原本是許多人愛用的便利工具，可以突破網站限制，輕鬆將網頁圖片按右鍵轉存為 JPG 或 PNG 等不同格式，累積超過100萬次下載數量，但近日被發現內建的inject.js檔案中夾帶了惡意程式碼。該惡意程式會偷偷與遠端伺服器通訊，蒐集用戶瀏覽的網址清單，接著在用戶網購時，悄悄把原本的商品連結替換成自己的「聯盟行銷分潤連結」。根據外媒指出，目前至少有超過500個網站受到影響。
替代方案：《Save Image As PNG》
目前沒有證據顯示這款工具會在電腦中直接植入病毒或惡意軟體，但暗中蒐集用戶個資與網購行為，已嚴重損害用戶信任並引發隱私爭議。追溯問題源頭，可能是開發團隊在2024年 8 月發生了易主，外界推測轉手後，才開始出現這些異常行為。微軟早在 2024 年底就發現異狀，並火速將其從 Edge 瀏覽器中移除，但 Google Chrome 卻遲至 2026 年 3 月才正式將其標記為惡意軟體並下架。
對於平常仍有轉存不同格式圖片需求的民眾，專家建議可以改用另一款名為《Save Image As PNG》的擴充功能作為替代方案。雖然它的下載量還不高，但目前符合 Chrome 的安全使用規範，是相對安全的選擇。
資料來源：9to5google
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替代方案：《Save Image As PNG》
目前沒有證據顯示這款工具會在電腦中直接植入病毒或惡意軟體，但暗中蒐集用戶個資與網購行為，已嚴重損害用戶信任並引發隱私爭議。追溯問題源頭，可能是開發團隊在2024年 8 月發生了易主，外界推測轉手後，才開始出現這些異常行為。微軟早在 2024 年底就發現異狀，並火速將其從 Edge 瀏覽器中移除，但 Google Chrome 卻遲至 2026 年 3 月才正式將其標記為惡意軟體並下架。
對於平常仍有轉存不同格式圖片需求的民眾，專家建議可以改用另一款名為《Save Image As PNG》的擴充功能作為替代方案。雖然它的下載量還不高，但目前符合 Chrome 的安全使用規範，是相對安全的選擇。
資料來源：9to5google