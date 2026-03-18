我是廣告 請繼續往下閱讀

新住民團體今（18）日前往衛福部抗議，同樣並未取得身分證，白領外籍專業人士可使用長照服務，但已經照顧台灣家庭多年的新住民被排除在外。他們認為衛福部是「階級歧視」。衛福部長石崇良說，整個長照服務的涵蓋對象，會考慮到財務有限性及權利義務對等性，對於新住民的訴求，也會進一步了解設籍出現什麼問題。新住民團體今抗議，已經照顧台灣家庭多年的新住民被排除在使用長照給支付申請之外，僅能自費使用。石崇良表示，目前長照服務主要是有長照基金來負責財務籌措。長照基金主要來自特定稅收為主。石崇良說，長照服務涵蓋對象上，會考慮財務有限性、權利義務對等性，所有長照對象以具有本國籍為優先，在台灣有居住，同時是本國籍的國人為主要服務對象。石崇良提到，另外有部分外國人也納入長照給支付，包括對台灣有特殊貢獻的，也就是所謂「馬偕計畫」，這部分人數不多，但因為長期在台灣奉獻20年以上，許多是醫療奉獻獎得主。石崇良說，另外延攬外國人士的辦法，是因為台灣特殊人才的需要。至於新住民訴求，也會進一步地了解設籍上出現什麼問題，若長期居住、加入本國籍成為台灣人，就會是長照給支付對象，換言之，目前若仍以外國籍身分在台灣，會再了解入籍出現什麼困難。