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面對即將到來的2026選戰，國民黨確定派李四川出戰新北市長，對上民進黨立委蘇巧慧。美麗島電子報12日公布最新民調顯示，如果「藍白合」國民黨、民眾黨共推李四川對上蘇巧慧，藍白合李四川的支持度為39.1%，而蘇巧慧為38.0%，僅相差1.1個百分點。不過，資深媒體人周玉蔻認為，若「5條件」被滿足，蘇巧慧打敗李四川的機率非常高。根據《美麗島電子報》公布的顯示，藍綠白「三腳督」情況下，蘇巧慧支持度35.7%排名第一，擊敗李四川32.1%、黃國昌9.8%。若藍白合共推李四川出戰蘇巧慧，李四川支持度為39.1%，蘇巧慧為38.0%，雙方差距1.1個百分點，不投票與廢票有7.6％，沒有明確回答有15.3%。美麗島電子報董事長吳子嘉預言，李、蘇兩人支持度在4月可能會出現「黃金交叉」。周玉蔻在臉書發文分析，蘇巧慧打敗李四川，拿下新北市政權的機會非常高，不過前提是「行政院長卓榮泰不要再被騙」、「綠營在立法院不要再被藍白戲耍」、「府院黨輿論整合運作系統不要再失靈」、「內閣若干幕僚和政務委員不要活在過去」、「國安當局助理不能當成幕僚、智囊用。」上述民調調查說明：一、委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：新北市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2026年3月9日至3月11日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。