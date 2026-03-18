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台達電在GTC大會上，展示專為下世代 AI 工廠打造的 800 VDC 直流電力架構，整合高效電源、先進液冷散熱與微電網解決方案，在滿足高算力需求的同時，進一步提升整體能源效率與系統穩定性。美系外資也同步將台達目標大舉調升至1960元，激勵台達電股價強勢大漲，盤中股價創下掛牌新高價1490元。台達電於輝達GTC 2026展示新世代AI工廠的800VDC直流電力架構，整合高效電源、液冷散熱及微電網技術，鎖定高算力環境下的效能與能源效率需求，公司亦結合NVIDIA Omniverse函式庫，呈現數位雙生於樓宇自動化與智慧製造的應用成果。台達電董事長鄭平表示，AI時代正重塑產業結構與商業模式，不僅對資料中心提出更高要求，對能源效率的挑戰也同步提升。他強調，成立55年的台達深耕「從電網到晶片」的電源與散熱解決方案，以高效且可靠的技術支援AI工廠運行。美系外資也看好台達電後市表現，外資指出，在Nvidia GTC 2026大會上，台達電展示了一套全端式AI基礎設施電源解決方案，此次展示核心在於高壓電源架構、先進的液冷技術及能源管理總成，這些都與下一代AI系統驅動的機架功率密度快速增長的需求相契合，不僅讓台達電定位為零組件供應商，也將其定位為AI資料中心系統級電源解決方案的推動者。美系外資認為，AI資料中心正逐步從傳統的交流配電轉向高壓直流 (HVDC) 架構，此趨勢有望顯著提高效率並降低功率損耗，美系外資預期，400V HVDC解決方案將比預期更早開始為台達貢獻收入，而800V HVDC解決方案可能會在2027年後開始放量，台達亦開發固態變壓器（SST）解決方案，SST技術透過將高頻電力電子裝置與數位控制系統結合，可以顯著提高配電效率。在散熱部分，美系外資指出，台達電展示機架級液冷解決方案，包括大容量冷卻液分配單元（CDU），以應對日益增長的AI工作負載的散熱挑戰，並展示涵蓋機架級和設施級部署的多層CDU產品組合，顯示其正從零組件供應轉向系統級散熱整合。美系外資認為，台達電在機架展示了機架內CDU，旨在支援高功率AI系統（如NVL72級機架）的直接晶片液冷；在基礎設施級，該公司推出了兆瓦級CDU（容量高達約3MW），能夠支援多個機架或整個AI集群，這種雙層架構－機架CDU加設施CDU－符合超大規模資料中心的設計，並可在機架功率密度超過200kW時實現可擴展的散熱管理。也因此，美系外資除給予台達電「買進」評等，目標價更從1225元大舉調高至1960元。