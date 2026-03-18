美軍中央司令部（CENTCOM）證實，已在伊朗境內投下多枚5000磅「鑽地彈」，以摧毀伊朗在荷姆茲海峽沿岸的飛彈陣地。美軍這次動用的是GBU-72先進型5000磅鑽地彈（Advanced 5K Penetrator），不僅能打擊地下堅固設施，且它可由F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機裝備，而不必一定要依賴轟炸機，更添戰術上的靈活性。
美軍中央司令部今（18）日早上在X發文表示，「數小時前，成功投下多枚5000磅重的深層鑽地彈，摧毀了伊朗位於荷姆茲海峽附近沿岸的飛彈設施」。中央司令部表示，伊朗陣地內部署的反艦巡弋飛彈，對穿越海峽的國際航運構成安全威脅。
根據《Firstpost》報導介紹，鑽地彈是一種專門設計的彈藥，其特點是在爆炸前能夠深入地底，如此一來，就能讓更多的爆炸威力穿透地下，又被稱為「掩體剋星」。在海灣戰爭期間，美軍開始重點研發鑽地彈，因為發現阿富汗、伊朗、伊拉克將許多重要的軍事據點均深埋地底，包括指揮中心、彈藥庫和研究實驗室等，因此有效打擊這些設施具有重大的軍事戰略意義。
軍火專家表示，鑽地彈並沒有攜帶更多炸藥，這是許多人的誤解，真正的差異在於特殊硬化的外殼，讓它們能夠像鑽頭一樣鑽入地底。美軍去年對伊朗實施的午夜之錘行動，便曾使用鑽地彈打擊伊朗核濃縮設施。
而最新使用的GBU-72先進型5000磅鑽地彈，和去年使用的GBU-57鑽地彈不同，關鍵就在於它可以被F-15E「打擊鷹」戰機裝備，而不僅限於由轟炸機來執行任務，讓GBU-72先進型5000磅鑽地彈在戰場上的部署運用更加靈活。
另外，美軍動用鑽地彈也顯示，美方認為伊朗仍有許多武器深埋在地下。至於鑽地彈究竟對伊朗的飛彈陣地造成多大破壞，還要持續觀察。
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軍火專家表示，鑽地彈並沒有攜帶更多炸藥，這是許多人的誤解，真正的差異在於特殊硬化的外殼，讓它們能夠像鑽頭一樣鑽入地底。美軍去年對伊朗實施的午夜之錘行動，便曾使用鑽地彈打擊伊朗核濃縮設施。
而最新使用的GBU-72先進型5000磅鑽地彈，和去年使用的GBU-57鑽地彈不同，關鍵就在於它可以被F-15E「打擊鷹」戰機裝備，而不僅限於由轟炸機來執行任務，讓GBU-72先進型5000磅鑽地彈在戰場上的部署運用更加靈活。
另外，美軍動用鑽地彈也顯示，美方認為伊朗仍有許多武器深埋在地下。至於鑽地彈究竟對伊朗的飛彈陣地造成多大破壞，還要持續觀察。
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