中東戰事頻傳，外界擔心石油短缺導致能源危機，連帶全球股市劇烈震盪，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，有媒體引述華爾街投資專家的採訪內容，提到「下波金融危機台灣是核心，有三火藥桶將連環爆」，若台灣遭到入侵，AI產業將全面停擺，對此謝金河認為，台灣與台積電的安危一直都被討論，但樂觀和悲觀是主觀的認知，「危機與轉機常在一念之間，樂觀一點，生活會更快樂！」
謝金河提到，有媒體引述華爾街投資專家Richard Bookstabler，接受紐約時報訪問時提到，三個火藥桶，一個是台灣及AI，另一個逾2兆美元的私人信貸黑洞，第三個是伊朗和能源鏈的斷鏈。謝金河認為，這三個問題一直都存在，是主觀認知的問題。
謝金河表示，這位先生的思維仍在經濟學人的架構裡，台灣是地表上最危險的地方，他認為台灣如果遭到入侵，全球先進晶片會被切斷，AI產業會停擺，科技股會崩盤！這個假設性問題一直都在，前不久，媒體也熱烈討論一場迫在眉睫的危機，卻被矽谷長期忽略！
台灣到底危不危險？謝金河表示，這些年一直都是全球關注的焦點，這個世界從來沒有平靜過，今年從委內瑞拉到伊朗，世界的紛爭一直都在，但如果我們分分秒秒都在說台灣危險，那麼坐在家裡等危機降臨，什麼事都不用做！台灣和台積電的安危一直都被討論，但樂觀和悲觀是主觀的認知。
謝金河提到，前不久，他有一位很大中國情懷的朋友見到他，闢頭就說台積電股票會變壁紙，問相不相信？問他理由是什麼？他說台積電會被美國沒收！謝金河就笑笑隨他說。這麼多年，台灣2300萬人交出的成績單，我們不必自暴自棄。
謝金河表示，二是2兆美元的私人信貸黑洞，在今天股市交易量大增，企業市值躍升下，這個金額是可控的。而油價的波動，現在是進行式，只得繼續看下去！
謝金河最後也表示，說危機與轉機常在一念之間，樂觀一點，生活會更快樂！
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謝金河表示，這位先生的思維仍在經濟學人的架構裡，台灣是地表上最危險的地方，他認為台灣如果遭到入侵，全球先進晶片會被切斷，AI產業會停擺，科技股會崩盤！這個假設性問題一直都在，前不久，媒體也熱烈討論一場迫在眉睫的危機，卻被矽谷長期忽略！
台灣到底危不危險？謝金河表示，這些年一直都是全球關注的焦點，這個世界從來沒有平靜過，今年從委內瑞拉到伊朗，世界的紛爭一直都在，但如果我們分分秒秒都在說台灣危險，那麼坐在家裡等危機降臨，什麼事都不用做！台灣和台積電的安危一直都被討論，但樂觀和悲觀是主觀的認知。
謝金河提到，前不久，他有一位很大中國情懷的朋友見到他，闢頭就說台積電股票會變壁紙，問相不相信？問他理由是什麼？他說台積電會被美國沒收！謝金河就笑笑隨他說。這麼多年，台灣2300萬人交出的成績單，我們不必自暴自棄。
謝金河表示，二是2兆美元的私人信貸黑洞，在今天股市交易量大增，企業市值躍升下，這個金額是可控的。而油價的波動，現在是進行式，只得繼續看下去！
謝金河最後也表示，說危機與轉機常在一念之間，樂觀一點，生活會更快樂！