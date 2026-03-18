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▲北檢起訴薛楷莉詐欺及洗錢2罪，她均為無罪答辯。（圖／記者劉松霖攝）

▲邱姓富商出庭作證，申請警方護鈔當天薛楷莉知道要為他護送420萬到新聞台，也為他代填護鈔申請資料。（圖／記者劉松霖攝）

▲薛楷莉辯稱，存入女兒帳戶的494萬元來自母親借她的現金，有簽借據為證。（圖／記者劉松霖攝）

前主播薛楷莉遭前男友邱姓富商指控，在交往期間以的名義騙取420萬元，再利用的機會暗中藏錢，台北地檢署先起訴薛楷莉、後續追查發現薛楷莉，台北地院今天開庭，薛楷莉採無罪答辯，反控邱姓前男友設局陷害，她存女兒戶頭頭的現金來自母親的借款，並向法官喊話「」，全案已辯論終結，訂於4月29日宣判。檢方調查，2022年薛楷莉得知邱姓富商與黑道發生債務糾紛，宣稱新聞台的朋友熟識，可找道上兄弟擺平，邱姓富商從銀行提領420萬現金裝進背包交給薛楷莉，由警方護送前往新聞台，以為可透過媒體及黑道的人脈擺平，但這筆處理費有去無回，因此認定全被薛楷莉吞了。邱姓富商今日到庭作證，交往期間隱約感到薛楷莉財務困難，薛楷莉曾聊到現金只剩50萬，，他還說薛楷莉其實跟母親關係不好，而是跟父親好。邱姓富商表示，2022年2月25日案發當天，薛楷莉為他護送420萬元到新聞台，他傳送自己的身分證字號、手機號碼及地址給薛楷莉，讓薛楷莉代他在警方的護鈔申請人欄位簽名。蒞庭檢察官林俊廷指出，薛楷莉否認護鈔目的地是新聞台還說邱姓富商指示她「去那個地方等30分鐘，如果沒人來就離開」是不實陳述，依據警方密錄器畫面，薛楷莉下車後並未停留，直接走進新聞台裡面；林俊廷還說，；薛楷莉聲稱款項來自母親借她的500萬，但沒有清楚交代來源，借據的證明力亦不足。薛楷莉答辯，母親在美國做生意，手邊會有現金；邱姓富商申請護鈔當天臨時找她幫忙送個東西，她問送什麼，男方說「要跟妳結婚不會害妳」，只要她跟著去銀行，她到了才看到警察。薛楷莉強調，邱姓富商是哈佛大學畢業經商，不可能對數字不清楚，但420萬元放哪個袋子的說法卻前後不一；法官調查被告學經歷及家庭背景，薛楷莉回答大學畢業，目前在美國當護理師，未扣稅年薪8萬美金（約台幣255萬元），須撫養女兒，經濟狀況辛苦。開庭結束後，邱姓富商仍比照之前出庭以外套從頭蓋下遮臉，對於媒體提問一概不答；薛楷莉則表示，請邱先生不要再胡說八道、講話一直變來變去，這麼大筆的金額一直忘了、不清楚、不記得，後來她提出很多證據，男方才說我想起來了，這些都很不合常理；