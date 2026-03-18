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民進黨確定推派基隆市議長童子瑋出戰年底基隆市長選舉，前總統蔡英文16日與童聚餐，更在會中和親民黨主席、曾經的台灣省長宋楚瑜視訊同框，引發熱議。對此，作家趙曉慧分析，民進黨正在加速整隊，把國民黨邊緣化，國民黨內部有「親共撞冰山」的死路，現在又有「蔡宋合」（綠橘合）的強大吸力，中、新生代更想逃生，2026縣市長選舉的勝率被削弱。趙曉慧表示，現在的國民黨就是共產黨，絕對無法見容於台灣社會，路只會越走越窄，被歸類為「紅色」。民進黨這一端不斷把餅做大，吸納泛綠、泛藍、中間選民，是台灣最大公約數。共產黨要消滅中華民國，國民黨默許了，不要中華民國了。國民黨做不到的，那就民進黨來做。在蔡英文執政時期，多次請託宋楚瑜出使 APEC 會議，雙方已有信任基礎。趙曉慧提到，「宋省長」是民進黨的政治槓桿，代表的是蔣經國時代的行政效率與正統官僚，當他與蔡英文合作，他是在幫民進黨「認證」，現在的民進黨才是在守護中華民國，而現在的國民黨只是一群親共的散沙。至於宋楚瑜，他當然不甘寂寞極想回到政治舞台，他跟國民黨的恩怨情仇幾十年，眼看鄭麗文被北京撐腰、馬蕭決裂、朱立倫無力控場，宋楚瑜此時與蔡英文合作，不僅是找回政治舞台，更是對國民黨現狀的最強諷刺。趙曉慧認為，宋楚瑜一直以「務實、解決問題」自居，當國民黨在無理取鬧玩「焦土戰術」時，宋楚瑜只要出來講幾句「兩岸要和平、內政要專業、不要政治鬥爭」的官場老話，就能把那些對國民黨感到「不耐煩」的中間選民吸納過去，或是讓他們乾脆不投藍。趙曉慧直言，國民黨忙著上演黨內一幕幕的切割大戲，民進黨則是加速整隊「台灣隊」、「中華民國隊」，把國民黨邊緣化。一邊是在下沉的鐵達尼號（國民黨親共派），另一邊是正在擴大的航空母艦（民進黨號召的台灣隊、中華民國隊）。當外部有「蔡宋合」（綠橘合）的強大吸力，內有「親共撞冰山」的死路，國民黨內部的中生代與新生代會更想「逃生」，更排斥跟鄭麗文主掌的黨中央進行整合，削弱國民黨2026縣市長選舉的勝率了。