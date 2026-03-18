我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨出席新片《深度安靜》首映記者會，狀態非常好。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲《深度安靜》有林依晨最陰沉灰暗的表演。（圖／風起娛樂提供）

▲張孝全宣傳新作《深度安靜》，被問及好友楊銘威婚變傳聞。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲張孝全（右）和林依晨在《深度安靜》表演都有突破，去年分別入圍金馬獎最佳男、女主角獎。（圖／風起娛樂提供）

「零負評女神」林依晨和圈外人林于超結婚10多年，育有女兒「小小林」、兒子「小帥林」，她日前在節目中分享2009年被診斷出腦下垂體囊腫，緊急動手術並停工休養，今（18）日林依晨和張孝全出席新片《深度安靜》首映記者會，被問及手術一事，她低調地表示：「現在就是定期回診。」林依晨當年進行腦部手術，形容從手術室醒來「滿嘴都是血腥味」，當下強烈感受到死亡逼近，「腦海真的像跑馬燈一樣閃過」，今天被問到身體狀況、是否因為手術而留下疤痕，她僅表示都有定期追蹤，笑說自己已經被兩個小孩磨練成女戰士，「已經變成金剛狼了！」強調目前健康狀況一切都很OK，並將話題拉回電影，不願多談。男主角張孝全則被問及好兄弟楊銘威和方志友疑似11年婚變，他先是露出一臉疑惑的表情說：「欸什麼事，欸我不知道欸！」記者說明後，他表示，完全沒有注意楊銘威的新聞，透露好友沒有跟他訴苦或分享任何事，再被問會不會關心對方，張孝全笑說：「今天就專心宣傳電影！」《深度安靜》為瞿友寧監製、沈可尚執導，集結張孝全、林依晨、金士傑、丁寧、蔡亘晏、馬志翔、陳季霞等硬底子演員演出，在去年金馬獎共入圍7項大獎，包括最佳男主角、女主角、男配角、新導演、改編劇本、攝影、美術設計，將於本週五（20日）全台上映。