「零負評女神」林依晨和圈外人林于超結婚10多年，育有女兒「小小林」、兒子「小帥林」，她日前在節目中分享2009年被診斷出腦下垂體囊腫，緊急動手術並停工休養，今（18）日林依晨和張孝全出席新片《深度安靜》首映記者會，被問及手術一事，她低調地表示：「現在就是定期回診。」
林依晨不願多談腦部手術 強調都有定期回診追蹤
林依晨當年進行腦部手術，形容從手術室醒來「滿嘴都是血腥味」，當下強烈感受到死亡逼近，「腦海真的像跑馬燈一樣閃過」，今天被問到身體狀況、是否因為手術而留下疤痕，她僅表示都有定期追蹤，笑說自己已經被兩個小孩磨練成女戰士，「已經變成金剛狼了！」強調目前健康狀況一切都很OK，並將話題拉回電影，不願多談。
張孝全被問楊銘威傳婚變 低調稱對方沒跟他訴苦
男主角張孝全則被問及好兄弟楊銘威和方志友疑似11年婚變，他先是露出一臉疑惑的表情說：「欸什麼事，欸我不知道欸！」記者說明後，他表示，完全沒有注意楊銘威的新聞，透露好友沒有跟他訴苦或分享任何事，再被問會不會關心對方，張孝全笑說：「今天就專心宣傳電影！」
《深度安靜》為瞿友寧監製、沈可尚執導，集結張孝全、林依晨、金士傑、丁寧、蔡亘晏、馬志翔、陳季霞等硬底子演員演出，在去年金馬獎共入圍7項大獎，包括最佳男主角、女主角、男配角、新導演、改編劇本、攝影、美術設計，將於本週五（20日）全台上映。
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林依晨當年進行腦部手術，形容從手術室醒來「滿嘴都是血腥味」，當下強烈感受到死亡逼近，「腦海真的像跑馬燈一樣閃過」，今天被問到身體狀況、是否因為手術而留下疤痕，她僅表示都有定期追蹤，笑說自己已經被兩個小孩磨練成女戰士，「已經變成金剛狼了！」強調目前健康狀況一切都很OK，並將話題拉回電影，不願多談。
男主角張孝全則被問及好兄弟楊銘威和方志友疑似11年婚變，他先是露出一臉疑惑的表情說：「欸什麼事，欸我不知道欸！」記者說明後，他表示，完全沒有注意楊銘威的新聞，透露好友沒有跟他訴苦或分享任何事，再被問會不會關心對方，張孝全笑說：「今天就專心宣傳電影！」
《深度安靜》為瞿友寧監製、沈可尚執導，集結張孝全、林依晨、金士傑、丁寧、蔡亘晏、馬志翔、陳季霞等硬底子演員演出，在去年金馬獎共入圍7項大獎，包括最佳男主角、女主角、男配角、新導演、改編劇本、攝影、美術設計，將於本週五（20日）全台上映。