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▲ 隨著「優步小黃」乘車選項於 2023 年 8 月進入台南後，亦可觀察到用戶規模快速成長，其中用戶成長達 4 倍，且年平均搭乘次數成長 62%。（圖／翻攝畫面）

台南兼具生活與旅遊特性，無論居民或旅客的夜間活動、移動需求與即時補給情境都日益明顯。Uber App 今（18）日分享台南城市趨勢觀察，2025年台南夜間乘車行程（晚間9 點到凌晨 3點）較 2024 年成長 46%，反映夜生活與深夜出行已成為鮮明的城市日常。且Uber Eats 在台南的商家數在 2025 年成長率達 13.3%，位居六都第一名。在「買得到」的即時採買需求上，平台也觀察到台南用戶在生鮮雜貨外送的補貨清單不只買「吃的補給」，女性保養品（如化妝水、精華、乳液等）在 2025 年成長 34%，反映越來越多人把「用的補給」也納入即時補貨選擇；同時貓飼料也首度進入前十，在家就能把日常需要一次補齊。根據系統數據顯示 2025 年度搭乘趟次最高的用戶更來自台南，一年完成超過 2,000 趟行程，凸顯台南用戶的高使用黏著度。隨著城市生活熱絡，Uber Eats 在台南持續拓展「美食」與「生鮮雜貨」外送兩大即時服務，協助消費者在不同時段想吃、想買，都能更快補齊日常所需。平台數據顯示，Uber Eats 在台南的商家數在 2025 年成長率達 13.3%，位居六都第一名；此外，台南中式美食訂單年增 46% 為所有類型之冠，台南一整年飲料訂購量高達 720 萬杯、年增 5.2%，顯示即時消費需求同步升溫。台南的夜晚比想像中更精彩。平台數據顯示，2025 年台南夜間乘車行程（晚間 9 點到凌晨 3點）較前一年成長 46%；觀察夜間熱門上下車熱點，主要上車集中在台南高鐵、台南車站前站、南紡購物中心、成功大學與台南新光三越等地點；夜間下車熱點則以台南車站前站、台南高鐵、煙波大飯店台南館、台南轉運站與台南海安路商圈為主，呈現「交通節點、旅宿、商圈夜生活」並行的夜間移動樣貌。除此之外，2025 年整體台南最熱門上下車地點同樣以車站、高鐵與商圈為主，共同構成台南的移動熱門地點。隨著「優步小黃」乘車選項於 2023 年 8 月進入台南後，亦可觀察到用戶規模快速成長，其中用戶成長達 4 倍，且年平均搭乘次數成長 62%，顯示更多人在台南以多元的移動選擇銜接日常與旅遊行程。在「吃得到」的需求上，Uber Eats 平台數據顯示台南的中式美食訂單年增 46%，為所有類型之冠；新增訂單的成長主力，多半來自在地中小型商家合作夥伴。速食訂單亦年增 21%，其中麥當勞的訂單年增更達 28%，都反映了消費者對快速上桌、快速完食與的需求持續升溫。從在地口味偏好來看，台南人對於在地人氣美食「鍋燒意麵」的喜愛度超高，台南的訂購頻率更是台北的 12 倍。平台數據中也看出了南北用語與口味偏好的差異，台南的外送訂單中，有高達 91% 的消費者訂購「肉燥飯」，僅 9% 選擇「滷肉飯/魯肉飯」。相較之下，台北民眾訂購「滷肉飯/魯肉飯」的佔比高達 94%，而「肉燥飯」的訂單量僅佔6%。