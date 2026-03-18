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桃園李姓婦人，昨（17）日傍晚背著女兒騎車返家時，途中媽媽為了閃避前方垃圾車換車道，不幸遭後方聯結車輾斃，當場失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，仍遺憾於傍晚相繼宣告不治。今日上午有家屬回現場招魂，一度哭倒在家人懷中，檢察官會同法醫下午進行相驗，母女死因皆為「車禍致顱底骨折、顱內出血死亡」。下午檢察官會同法醫前往桃園市殯儀館進行相驗，釐清李姓婦人以及1歲女兒的死因。肇事的聯結車駕駛也到場，他表示，撞到母女的當下真的「沒有感覺」，而是聽到有撞到的震動聲音，才驚覺大事不妙，立即停下車查看。這起事故發生在17日下午5時許，監視器畫面中，外側車道上有一輛垃圾車，跟在後方的李女這時打了方向燈切出，但疑似進入聯結車的視線死角，擦撞到摩托車後，李女跟著女兒一起倒地，根本來不及爬起來，就被聯結車車輪輾過，母女倆當場無意識、無呼吸、無脈搏，分送兩家醫院搶救，最終傷重不治。面對突如其來的噩耗，死者的丈夫在社群平台上發出長文，文字中充滿對妻女的思念與無盡的自責。他表示，腦海中不斷重複著各種「如果」，後悔如果當初沒讓孩子去托嬰，或是自己應該去接送，「當知道你會因為天氣好騎車接送時，我是否該更強硬要你開車？」丈夫文中痛心表示，「我的摯愛，沒有妳們在的第一晚，睡不著」，腦中一直重複著各種懊悔，心裡想著當初種種因為他的原因而導致，「好想在夢中夢見妳們，但我卻睡不著」，在接到妻女的死訊腦袋一片空白，好希望一切都是假的，更坦言好想再抱一次女兒，「晚上爸爸抱哄睡妳，妳都能很快入睡，妳的笑容以及抱著妳的感覺，我會一輩子記得」。承辦員警考量曳引車行車紀錄器的撞擊畫面太過震撼且強烈，為了保護家屬心理狀態，特別建議丈夫「不要看」。丈夫表示目前一切將等待檢察官與法官的判決，也感謝雙方家人的陪伴支持。八德分局指出，肇事的51歲的趙姓聯結車駕駛酒測值為0，肇事車輛將移置保管，通知鑑識人員採證，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛時應注意行車動態，以維護道路交通安全。