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伊朗又一名高官遭斬首！以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今（18日）證實，伊朗情報部長伊斯梅爾·哈提卜（Esmail Khatib）遭擊殺。據美聯社報導，卡茲（Israel Katz）今證實，伊朗情報部長伊斯梅爾·哈提卜（Esmail Khatib）遭擊殺。他也預告，「預計今天各種方面都會出現重大意外」，但並未多做解釋。此前，最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）、伊朗伊斯蘭革命衛隊巴斯基民兵組織（Basij force）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）也已經遭以色列襲擊遇害。據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）此前報導，以色列國防軍（IDF）於週二晚間針對德黑蘭多處高層官員聚居地發動空襲，目標包括伊斯梅爾·哈提卜所在的地點。