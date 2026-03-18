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▲拖吊蟑螂要求民眾簽立合約，之後變臉加價，民眾被迫支付不合理高額拖吊費用。（圖／讀者提供）

雙北地區近期出現「拖吊蟑螂」！新北市崔姓拖吊業者與許姓、蔡姓業者等人，買下網路搜尋引擎關鍵字，吸引民眾打救援電話，再要求民眾簽立合約，之後變臉加價，民眾被迫支付不合理高額拖吊費用。警方初步清查，受害車主超過20人，不法獲利近百萬元。昨（17日）逮到蔡姓男子在內6人，另主嫌小崔早已逃亡海外。全案依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。據了解，「騰至拖吊」蔡姓男子及「東海拖吊」許姓男子等人，疑似脫離「小崔拖吊」後自立門戶。其犯罪手法極具計畫性，先在網路購買「專業道路救援」的關鍵字廣告後，大量誘使發生事故或車輛故障的慌張車主聯繫求助。當拖吊車抵達現場後，便利用話術讓車主在急迫下誤信合約，等到車輛一被拖上架，便巧立名目加收與市場行情嚴重脫節的暴利費用。若被害人質疑拒付，不僅會揚言行使「民事留置權」強扣車鑰匙或拒絕讓車輛下架，事後甚至還會將網站關閉換址藉此滅證，並威脅被害人不得報警提告。警方清查發現，拖吊車到場時，隨車人員會拿出合約，內容有許多額外費用，包括故障及事故輪卡死特殊作業6000元、絞籃作業8000元、吊桿作業16000元、多一個停靠點1500元、陷入坑洞泥坑拉出特殊作業20000元等，價格都高得離譜，不少人沒看完全部合約內容，進而落入崔男等人的陷阱。一旦車主簽名畫押，待車輛上架拖至他處時，再以各種理由加價，倘若車主提出質疑或拒絕支付，司機便以簽約為由拒絕下架車輛，或進一步行使民事留置權，車主迫於無奈支付6千到6萬元不等拖吊費用。事後崔男等人還會刻意下架網站，讓車主無法截圖舉證，甚至脅迫車主不得提出民事或刑事告訴；警方清查後發現，受害車主超過20人，最遠到台中市，不法獲利逾百萬元。