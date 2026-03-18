美國與以色列聯合襲擊伊朗後，全球目光焦點都轉移到中東地區，不過，事實上烏克蘭目前持續在與俄羅斯作戰，且隨著美軍資源往伊朗傾斜、全球能源市場劇烈波動，烏克蘭某種程度上也成為中東戰事的「受害者」。由於電力短缺，烏克蘭宣布實施全國限制用電，部分地區更因俄羅斯攻擊的影響而啟動緊急停電。
根據烏克蘭媒體報導，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今（18）日宣布，在能源系統面臨嚴峻情勢下，全國開始推行分區停電時程，部分地區則採取緊急停電措施。
烏克蘭國家能源公司表示，「實施限制的原因在於先前俄羅斯飛彈與無人機攻擊造成的影響，同時也因太陽能發電效率下降，以及氣溫降低導致用電需求上升」。
原本設想是僅對工業用電實施限制，但最終擴大到全國分區停電，因為整體用電量與發電量之間的差距呈現持續上升趨勢。
烏克蘭國家能源公司指出，「由於無人機對能源設施的攻擊，以及前線地區的砲擊，哈爾科夫、頓內茨克、尼古拉耶夫與切爾尼戈夫等地今晨出現新的停電情況。在安全條件允許的地區，緊急搶修工作已經展開。能源人員正全力以赴，儘快讓遭敵方破壞的設備恢復運作」。
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烏克蘭國家能源公司表示，「實施限制的原因在於先前俄羅斯飛彈與無人機攻擊造成的影響，同時也因太陽能發電效率下降，以及氣溫降低導致用電需求上升」。
原本設想是僅對工業用電實施限制，但最終擴大到全國分區停電，因為整體用電量與發電量之間的差距呈現持續上升趨勢。
烏克蘭國家能源公司指出，「由於無人機對能源設施的攻擊，以及前線地區的砲擊，哈爾科夫、頓內茨克、尼古拉耶夫與切爾尼戈夫等地今晨出現新的停電情況。在安全條件允許的地區，緊急搶修工作已經展開。能源人員正全力以赴，儘快讓遭敵方破壞的設備恢復運作」。