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▲周杰倫專輯封面及同名主打〈太陽之子〉MV遠赴巴黎教堂拍攝，參考19世紀的陳設美術，呈現懸疑暗黑氛圍。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫將推出第16張個人全新專輯《太陽之子》，數位專輯將於3月25日全球同步發行，實體專輯則於4月10日全面上市，並搶先在3月19日下午1點全面開啟預購，3月24日下午1點也將在台北松仁威秀影城TITAN廳舉辦《太陽之子》MV全球首映與專輯記者會，只要歌迷至Hit Fm APP活動頁面下留言「周杰倫發行的16張專輯名稱（請依照發行順序）」，就有機會獲得MV全球首映與專輯記者會入場資格。睽違3年8個月，周杰倫即將推出第16張個人專輯《太陽之子》，專輯集結12首創作及特別送給歌迷的禮物〈聖誕星〉，共13首全新作品。專輯封面及同名主打〈太陽之子〉MV遠赴巴黎教堂拍攝，參考19世紀的陳設美術，呈現懸疑暗黑氛圍，MV將於3月24日在電影院進行全球首映會，迎接3月25日《太陽之子》專輯的全球發行，完成以下活動辦法，Hit Fm獨家送你去周杰倫「《太陽之子》MV 全球首映 & 專輯記者會」。📌活動辦法至Hit Fm APP活動頁面下留言回答：「周杰倫發行的 16 張專輯名稱（請依照發行順序）」就有機會獲得「周杰倫《太陽之子》MV 全球首映 & 專輯記者會」入場資格！※ 留言截止日 3/20（五）19:00。📌活動注意事項※ 完成活動留言者，即可獲得抽獎資格，3/20（五）19:30 開始發送中獎簡訊，收到簡訊者須於 3/22（日）23:59 前至簡訊中的專屬網站輸入資料並回覆出席狀況，回覆「確認出席」即可獲得入場資格，3/24（二）可直接至記者會參與活動，逾期或未回覆視同放棄，敬請配合。※ 請確實填寫聯絡姓名與電話，以利後續聯繫領獎事宜。※ 每人僅限留言一次，請勿重複留言。※ 主辦單位保有變更或終止活動內容之權利。📌記者會資訊周杰倫《太陽之子》MV 全球首映＆專輯記者會時間：3 月 24 日（二）13:00地點：台北松仁威秀影城 11 樓 TITAN 廳（台北市信義區松仁路 58 號 11 樓 遠百信義 A13）📌中獎者當日報到流程早上 11:00 開放報到，請歌迷持有照片之有效證件（身分證／駕照／健保卡／學生證）至台北松仁威秀影城 10 樓報到處進行身分核對，名單核實即可獲取號碼兌換券；暫定中午 12:00，於 10 樓整隊區依號碼兌換券先行整隊，領取「有座位號碼邀請卡」以利後續入場。