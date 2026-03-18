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尼泊爾莫朗縣（Morang）一所大學，日前發生焚燒數百本中國國家主席習近平著作「習近平談治國理政」的書籍，引發中國使館向尼泊爾外交部提出強烈抗議。據加德滿都郵報報導，上週六莫朗縣（Morang）布迪岡加（Budhiganga）的曼莫漢技術學院（Manamohan Technical College），發生數百本習近平著作被焚燒的事件。該事件最早是的新聞網站「速報現場新聞」（Live News Raftar）報導，網傳影片片段中，可以看到曼莫漢技術學院內的一些人，正在焚燒許多書籍和文件，其中就包括許多習近平的著作，還有人把封面展示給鏡頭看。「速報現場新聞」編輯達斯（Sonu Kumar Das）表示，他收到舉報稱該所大學準備銷毀一些敏感或涉及腐敗的文件，他抵達現場就看到習近平的著作和其他東西正被點火焚燒。而學院內還存放許多其他副本。學院教務長什雷斯塔（Rekha Shrestha），表示，這些書已閒置多年，因為長蟲才被焚燒，由於缺乏儲藏空間且需要清理房間，基層職員便焚燒了書籍與其他物品。但達斯指出被焚燒的書籍幾乎都是全新的。在影片瘋傳後，莫朗縣首席縣長卡特爾（Yuvaraj Kattel）致電「速報現場新聞」，要求刪除影片，稱這可能損害尼泊爾與中國的關係。外交部官員也證實，中國駐加德滿都大使館於週日向外交部發送了一份外交照會，敦促對涉案人員採取迅速行動。內政部長阿里雅（Om Prakash Aryal）也證實外交部收到照會，並與內政部商討此事，「我們已指示莫朗地方官員調查此事，並對涉案人員採取行動。」尼泊爾內政部、外交部官員也表示，中方近期也對其他發展表達關切，包括拒絕一名仁波切訪問加德滿都一事。中方也對涉及中國公司的博卡拉國際機場（Pokhara International Airport）計畫腐敗案、取消電信計費標案，以及涉及中國公司華為（Huawei）的5G合約決策等進展表達關切。