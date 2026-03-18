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旺宏因近10個營業日內已有6個營業日達到「公布注意交易資訊」標準，將自3月19日起至4月1日止列入處置，不過，外資今（18）日仍大舉加碼4.3萬張，為盤面買超冠軍。根據證交所公告，旺宏此次遭列處置股，處置期間為3月19日至4月1日。期間將採人工管制撮合，約每5分鐘撮合一次。雖然被列入處置，外資買盤並未退場。市場資料顯示，外資18日加碼台股93.26億元，其中旺宏獲大舉敲進4.3萬張，成為外資買超重心。法人圈近期對旺宏的評價快速升溫，凱基投顧報告指出，旺宏有機會在2028年前後成為全球唯一的低容量eMMC供應商，首度啟動旺宏評等，給予「增持」建議，並將目標價大幅上調至300元。旺宏自上周五以來，已經連續4個交易日攻上漲停價位，累計漲幅達44.9%，18日股價收在143.5元。