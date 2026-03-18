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▲梁軒安（左）和蕭淑慎結婚9年，她自爆因為罹癌治療、停經及「早就不想給他碰」等原因，兩人早已進入無性婚姻狀態，並不排斥丈夫在外「花錢解決」生理需求。（圖／梁軒安臉書）

49歲蕭淑慎和小15歲梁軒安結婚9年，今（18）日梁軒安遭士林地院以妨害性自主判刑4年10月，案由為他將簽約女歌手帶進房內掐頸、掌摑後強行性交得逞，對此，梁軒安稍早發表律師聲明，強調自己被告6項罪名，5項都不起訴，內容包含妨害性自主，「此一結果已顯示，多數指控並非事實」，強調會提起上訴，捍衛清白。梁軒安表示，過去這段期間遭到兩名女性曾小姐、蔡小姐，以及一名男性郭先生提出諸多告訴，共涉及6項指控，其中5項案件已經檢察機關依法認定不起訴處分確定，內容包含妨害性自主、誹謗名譽、詐欺及背信等指控，此一結果已顯示，多數指控並非事實。而針對今日判刑的本案，第一審判決結果與他主張的事實及證據，與事實明顯出入，他已經依法提出完整且具體的證據資料，包含對話紀錄、影像資料及相關佐證，但部分關鍵事證沒有獲得充分採納，導致法官依自由心證形成做出本案判決，他無法接受，將依法提起上訴，透過二審程序進一步釐清事實、還原真相，以證明自己的清白。聲明中還表示：「本案目前尚未確定判決，相關事實仍待司法最終釐清。我呼籲社會大眾理性看待案件進展，避免未經查證之資訊擴散，以確保司法程序之公正與當事人之基本權利。」據《ETtoday》報導，梁軒安遭指控於2023年某日凌晨，在房間內對被害人實施性侵，過程中甚至涉嫌掌摑、掐頸施暴。儘管被害人憤而提告，梁軒安在庭上雖坦承雙方發生性行為，卻堅決否認強制性交，辯稱兩人當時為交往關係，並指稱女方事發當下表現正常，隔日仍如常出遊。然而，合議庭調查發現，有證人指證目擊被害人頸部留有明顯瘀青，且被害人曾傳訊質問性侵細節，梁不僅未正面否認，事後更被發現有刪除對話紀錄及找員工私下作證之嫌，成為判決關鍵。