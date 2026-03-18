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台中市林姓女子傷害、恐嚇3名女律師，昨又在台中地方法院賞台中律師公會理事長吳中和一巴掌，而這名打人的林女因為和弟弟有土地糾紛雙方互告，一審開庭時，林姓女子出言恐嚇弟弟的委任律師，律師事務所換了另外一名律師上場，沒想到，女子變本加厲，不但跟蹤律師，潑灑不明液體，甚至還拉扯頭髮，讓當事律師身心受創提告，前後至少三名委任律師，遭到林姓女子恐嚇甚至動手。女子不但跟蹤打律師，甚至也在社群平台，放炮嗆聲，相當囂張。事件起因，林姓女子跟弟弟在台中大里有一處土地糾紛互告，台中地院判決女子須付348萬，目前上訴二審審理中。據了解，對多位律師施暴的46歲林女是雲林人，目前無業，獨居台中；家人透露，她因為由外公、外婆撫養長大，與再婚的母親感情不睦，2021年6月間，只因為外婆下葬地點與家族成員口角，竟在靈堂前與生母互毆，並拽著姨母的頭髮猛踹，兩代三女互告，林女被判罰鍰五萬元確定，阿姨與媽媽則被判拘役30日。2018年林女與弟弟將共同持分的土地，設定共同擔保最高限額抵押權新台幣1000萬元給林女，並於2020年8月間簽訂信託契約，弟弟是委託人兼受益人，林女是受託人，兩人土地為信託財產。2020年，該筆土地出售，買家將應該給姊弟兩人的價金分別各934萬9,025元提存，林女竟逕行全部領取，並拒絕返還屬於弟弟的部份，雙方為此興訟，弟弟一審勝訴，也因此，林女遷怒弟弟委任的女律師，接連施暴，引起律師公會的注意。如今，林女又在台中地方法院賞台中律師公會理事長吳中和一巴掌，全國律師聯合會號召律師到司法院提出三大訴求，要求台中地院更正新聞稿、評估將法官指揮監督責任送交法官評鑑委員會、要求司法院建立律師人身安全機制。司法院今針對施暴女子表達最嚴厲譴責，並強調暴力零容忍，將制定明確安全指引，提供安心訴訟環境。