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▲三星Galaxy Z TriFold據韓國媒體報導，待現有庫存清空後，美國等其他市場也將停售。（圖／記者周淑萍攝）

多賣多虧成停產致命傷

高層曝未來動向：後續機型難產

▲三星Galaxy Z TriFold傳出因製造成本高難以獲利。（圖／記者周淑萍攝）

三星去年底推出震撼市場的首款三摺手機「Galaxy Z TriFold」，採限量發售策略，台灣售價逼近9萬元大關仍瞬間秒殺。但上市至今僅約3個月，現卻傳出三星已決定全面停售這款話題神機，官方發言人也出面證實：將從韓國本土市場開始停售Galaxy Z TriFold，庫存完售後就會停止在美銷售。台灣三星商城目前也已經完售，還想買該款手機可能需要花點心力找找了。綜合韓媒《東亞日報》與《彭博社》報導，三星Galaxy Z TriFold韓國日前已經是最後銷售日，待現有庫存清空後，美國等其他市場也將跟進停售，這意味著未來不會再進行補貨。三星Galaxy Z TriFold要價不斐，台灣引進16GB+512GB單一版本，建議售價為89900元，去年底開賣時立刻面臨一機難求的盛況。Z TriFold話題新機為何落得「超短壽命」的下場？據了解，並非市場反應冷淡，相反地，該機在韓國官網只要一釋出少量貨源，通常數分鐘內就會被掃空，在二手市場更一度被炒到原價的3倍之多。市場普遍指出，讓Galaxy Z TriFold功成身退主要有兩大關鍵原因，一為成本壓力過高，因受到零組件價格大幅上漲影響，導致該產品即使繼續銷售也幾乎無法獲利，可說是多賣多虧。此外，產品的核心初衷本就在於「技術展示」，如今已達成完成階段性任務。據悉，Galaxy Z TriFold全球供貨量極為稀少，僅約2到3萬台。針對未來是否會推出後續機型，三星行動通訊事業部營運長崔元俊受訪時坦言，由於製造過程過於複雜，目前公司尚未做出承諾與決定。