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把意外變驚喜！Plain-me宣布321 筆訂單全數履約

▲Plain-me發現優惠方案有重大錯誤之後，於16日在臉書發出聲明，強調訂單會全數出貨。（圖／Plain-me）

Plain-me示範完美行銷！54萬換無價口碑

台灣服飾品牌Plain-me在台擁有22間實體門市，是具有一定規模的店家。該品牌近日在網路賣場上設定錯誤活動價格，將設定成，有超過3百名顧客被吸引下單，估算下來這波活動白白多虧54萬。對此，業者近期也發出聲明，強調期間內的訂單會全額吸收並出貨，超負責任態度也讓大批網友湧入給予支持。Plain-me於本月13日在蝦皮的賣場設定錯誤活動價格，不小心把「指定包款2件1,688元」設定成了「2件現折1,688元」。結果在短短的時間內，湧入許多消費者下單，一共產生321筆訂單，直接換算下來優惠金額直接額外多出約54萬元新台幣。Plain-me發現優惠方案發生錯誤之後，於16日在臉書發出聲明：「我們決定，把這份意外變成驚喜！」業者坦言，雖然這是一個不小的失誤，但請大家放心，這321筆訂單他們將全額吸收，並全數履行出貨。Plain-me也補充提到，他們也沒有責難這次標錯價格的同仁，而是將這次經驗轉化為品牌成長的養分。為了確保未來不再發生類似疏失，他們也加強相關內部管理，像是雙重覆核機制、內部教育強化。最後Plain-me強調，在公司財務可負擔的情況下，會很珍惜與每一位顧客建立關係的機會，「我們誠摯希望透過這次的處理方式，讓大家看見我們對品牌的堅持與誠信。」許多台灣網友看到Plain-me這次的公關處理後，紛紛跑來留言稱讚，「負責任的公司，必須再去買一波！」「你們超帥的」「有負責任，又不責怪夥伴們」「花54萬行銷費！但這波宣傳口碑賺翻了」。