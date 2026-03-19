近期熱播陸劇《逐玉》霸榜各大影音平台，男主角張凌赫憑藉精緻五官狂圈粉。不過，除了出眾的演技，許多粉絲的目光全聚焦在他鼻樑側邊的一顆「鼻側痣」。這顆被粉絲譽為臉上「最美句點」的特徵，不僅沒被遮瑕膏蓋掉，反而為他增添了獨特的迷人「澀感」。其實，盤點近期霸屏的陸劇男神，這股「鼻頭痣」風潮似乎已成為頂流標配，更有命理專家指出，這其實是隱藏版的極品富貴相！
網驚「男主鼻子都有黑點？」 盤點 3 大同款男星
張凌赫的專屬印記曾在 PTT 陸劇版引發熱烈討論，有網友認真發問：「最近發現《慶餘年》的范閒（張若昀飾），跟《墨雨雲間》的葉世杰（王星越飾），他們的鼻頭為何都有黑點啊？還以為是主角有什麼後製特效。」
這篇超認真的發問立刻引發網友爆笑回覆：「那就是痣啊！」、「還以為在說黑頭粉刺XD」。隨後，網友們開啟了「同款鼻頭痣男星」的大盤點，包含張若昀、王星越與胡一天全被點名。不少網友驚呼：「帥哥鼻頭有痣的比例未免太高了」、「聽說代表招財，難怪好多人會留著」。除了鼻頭痣，網友也歪樓點名白敬亭、劉宇寧眼下的「淚痣」同樣香到不行，顯見保留臉部特徵已成現今演藝圈的審美趨勢。
命理專家揭秘：極品富貴鼻頭痣
網友的「招財說」其實非常有根據！知名命理專家雨揚老師就曾分享過〈開運面相〉四大犀利賺錢痣，其中之一正是「極品富貴鼻頭痣」。面相學中鼻子代表「財帛宮」，象徵賺錢與理財能力。如果在鼻頭處有痣，代表此人具備名利雙收的絕佳潛力。
你的鼻子有痣嗎？日本占卜解析 10 種鼻子痣相
除了雨揚老師的觀點，日本占卜網站 Peachy 也曾詳細分析鼻子周圍 10 個不同位置的痣，分別代表著不同的天賦與財運，快來看看你是投資高手還是漏財體質：
1. 鼻根上的痣： 具備超強責任感與領導才能，能輕鬆找到自己的定位，但容易為了滿足他人期待而勉強自己。
2. 鼻樑中段有痣： 自尊心極強、擁有不屈不撓戰勝困難的毅力。但不擅長團隊合作，習慣獨自忍受壓力。
3. 鼻尖上的痣： 精力充沛，能勝任艱鉅工作甚至發展副業。具備出色的時尚感，做自己就能抓住幸運。
4. 鼻孔下方的痣： 擅長發掘美食的吃貨，經常花錢在吃喝或用「食物療法」安慰朋友。要注意在其他地方省錢以免漏財。
5. 鼻梁側面上段有痣： 代表體力與精神力強大。但也提醒你越覺得自己精力充沛，越要注意別因小失大，身體不適絕不能大意。
6. 鼻樑側面中段有痣（張凌赫同款）： 擁有高於常人的特別個性與時尚品味。只要找到能容納自己發揮的環境，好運就會接踵而來。
7. 鼻翼有痣： 擁有「嗅」到成功的直覺，非常適合投資，具備逢賭必贏的超強運氣。
8. 鼻頭上的痣： 財富管理與資產運用的達人。不僅能巧妙節省開支，還能增添手上資產，天生適合當投資家。
9. 鼻子旁邊的痣： 位於鼻子與顴骨間，代表人際關係與財富「流動」激烈，人生非常活躍，需懂得順勢而為。
10. 鼻頭旁邊的痣： 代表「規模及範圍」，暗示與大資金的企業很有緣份，比起單純財運，更具備強大的金融運與融資運。
💡 瑕疵反成頂流密碼！自信才是最大財富
不管是有「富貴鼻頭痣」的張凌赫、張若昀、王星越，還是有「迷人淚痣」的白敬亭，這些過去在鏡頭前可能被視為微小瑕疵的特徵，如今都成了粉絲心中無可取代的專屬印記。
看完上述的面相解析，不妨拿起鏡子照照看自己有沒有這顆「極品富貴痣」！但無論有沒有上榜，像這些頂流男神一樣，懂得擁抱自身特色、散發獨特自信，或許才是人生中最真實的「富貴密碼」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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張凌赫的專屬印記曾在 PTT 陸劇版引發熱烈討論，有網友認真發問：「最近發現《慶餘年》的范閒（張若昀飾），跟《墨雨雲間》的葉世杰（王星越飾），他們的鼻頭為何都有黑點啊？還以為是主角有什麼後製特效。」
網友的「招財說」其實非常有根據！知名命理專家雨揚老師就曾分享過〈開運面相〉四大犀利賺錢痣，其中之一正是「極品富貴鼻頭痣」。面相學中鼻子代表「財帛宮」，象徵賺錢與理財能力。如果在鼻頭處有痣，代表此人具備名利雙收的絕佳潛力。
除了雨揚老師的觀點，日本占卜網站 Peachy 也曾詳細分析鼻子周圍 10 個不同位置的痣，分別代表著不同的天賦與財運，快來看看你是投資高手還是漏財體質：
1. 鼻根上的痣： 具備超強責任感與領導才能，能輕鬆找到自己的定位，但容易為了滿足他人期待而勉強自己。
2. 鼻樑中段有痣： 自尊心極強、擁有不屈不撓戰勝困難的毅力。但不擅長團隊合作，習慣獨自忍受壓力。
3. 鼻尖上的痣： 精力充沛，能勝任艱鉅工作甚至發展副業。具備出色的時尚感，做自己就能抓住幸運。
4. 鼻孔下方的痣： 擅長發掘美食的吃貨，經常花錢在吃喝或用「食物療法」安慰朋友。要注意在其他地方省錢以免漏財。
5. 鼻梁側面上段有痣： 代表體力與精神力強大。但也提醒你越覺得自己精力充沛，越要注意別因小失大，身體不適絕不能大意。
6. 鼻樑側面中段有痣（張凌赫同款）： 擁有高於常人的特別個性與時尚品味。只要找到能容納自己發揮的環境，好運就會接踵而來。
7. 鼻翼有痣： 擁有「嗅」到成功的直覺，非常適合投資，具備逢賭必贏的超強運氣。
8. 鼻頭上的痣： 財富管理與資產運用的達人。不僅能巧妙節省開支，還能增添手上資產，天生適合當投資家。
9. 鼻子旁邊的痣： 位於鼻子與顴骨間，代表人際關係與財富「流動」激烈，人生非常活躍，需懂得順勢而為。
10. 鼻頭旁邊的痣： 代表「規模及範圍」，暗示與大資金的企業很有緣份，比起單純財運，更具備強大的金融運與融資運。
不管是有「富貴鼻頭痣」的張凌赫、張若昀、王星越，還是有「迷人淚痣」的白敬亭，這些過去在鏡頭前可能被視為微小瑕疵的特徵，如今都成了粉絲心中無可取代的專屬印記。
看完上述的面相解析，不妨拿起鏡子照照看自己有沒有這顆「極品富貴痣」！但無論有沒有上榜，像這些頂流男神一樣，懂得擁抱自身特色、散發獨特自信，或許才是人生中最真實的「富貴密碼」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。