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高雄市不動產建築開發商業同業公會今（18）日舉行第十六屆第二次會員大會。適逢公會成立五十週年，特別表揚與公會共同成長、穩健經營超過三十年的資深會員公司，共計47家。目前高雄市不動產建築開發商業同業公會共有會員公司705家、會員代表1,872人。理事長柯俊吉表示，在國際政經情勢劇變與國內金融政策持續調整的背景下，台灣房地產市場正逐步進入新的發展階段。近年信用管制政策縮緊，加上營建剩餘土石方流向管理制度趨嚴，從資金端到工程端、銷售端皆對產業形成新的壓力，市場結構也逐漸出現轉變。他指出，房市已由過去短期衝刺型市場，逐步轉向必須講求耐力與紀律的長期經營模式。柯俊吉也代表建商公會提出六項政策建言，包含放寬首購族群房貸收支比限制、適度檢討信用管制政策、放寬第二戶住宅貸款限制、重新檢討豪宅認定標準、檢討土地融資18個月開工期限、捷運聯開與公辦都更應整體控管推案節奏。柯俊吉強調，房地產與營建產業並非單一產業，而是涵蓋建築、營造、設計、建材、機電、裝修、代銷、不動產服務等龐大的產業鏈。據估計，全台灣不動產開發及相關上下游產業從業人口已超過 200萬人，涉及眾多家庭的生計與就業穩定。柯俊吉指出，目前台灣經濟成長率強勁，2025年高達8.68%，今年亦預估7.71%，股市也上3萬多點，屢創歷史新高，整體經濟面表現突出，房地產不至於有崩盤危機，惟在政府強力管理調節不動產市場下，建築業須回歸理性經營。面對市場結構轉變，建築業本身也必須調整經營策略，回歸理性發展，並掌握控管推案節奏，穩定公司現金流；精進建築品質，回應市場實質需求；深耕企業品牌，累積長期信任。