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民眾黨雲林縣黨部驚傳集體出走，由於民眾黨中央初選操作，因不滿民眾黨中央堅持讓捲入光電弊案的現任議員王又民之子王竣毅參與初選，前主委林靖冠與前縣議員林淑芬姊弟檔今（18）日共同發聲明，宣布退出民眾黨；對此，王又民怒轟，「抹黑一次告一次」。民眾黨中央決定推林靖冠與王竣毅參與雲林縣第一選區議員初選，然而王竣毅之父、現任議員王又民，曾因涉及光電弊案，一審遭判刑9年6個月、褫奪公權8年，儘管王提起上訴，全案未定讞，卻讓林氏姐弟十分不滿，認為嚴重破壞社會對清廉政治與政治責任的期待。林淑芬、林靖冠今日共同發布聲明，宣布退出民眾黨，表示黨中央在雲林地方選務上的決策方向，已違背黨的清廉從政理念，就算初選贏了受到傷害也很大，經過長時間審慎評估後，2人決定提出退黨申請，並與多名幹部及數百名黨員一起退出民眾黨。對此，王又民反擊，「民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠、林淑芬在退黨聲明中，惡意影射我涉及司法案件一事，我必須站出來說清楚，絕不容許有人為了政治鬥爭，踐踏我的清白、甚至禍及我的家人！」王又民強調，​司法未定讞，請尊重「無罪推定」，目前的案件仍在司法審理中，他堅信自己的清白，也早已依法提起上訴，「我想請問林前主委：在法院尚未定讞前，你憑什麼拿司法程序當政治武器來攻擊我？這不僅是公然踐踏法治精神，更是對我個人名譽的莫須有指控！」王又民痛批，​​「不服初選機制就退黨」是個人的選擇，但何必為了轉移焦點？這種藉由踐踏他人來博取關注的行為，簡直是民主政治的恥辱！​關於兒子王峻毅參與民眾黨初選，王又民再次強調，​「我是國民黨，他是民眾黨。 我們父子政治理念獨立，我一向尊重年輕人參與公共事務的志向。​年輕人有熱忱參政本該受到鼓勵，不該成為你政治攻防的犧牲品。你刻意將我的司法案件與下一代的參政掛鉤，這種『連鎖式』的抹黑極不道德！為了保護家人，我一定提告到底。」王又民表示，自己已經​蒐證完畢，絕不寬貸，「我從政 20 多年，始終以服務雲林鄉親為志業，清白做事、負責到底。面對證據不足卻遭重刑求處的司法迫害，我堅信法律終會還我公道。」王又民嚴正警告，他的名譽不容踐踏。針對所有毀謗、造謠的內容，已委任律師完成蒐證，「從現在開始，抹黑一次，我就告一次，持續抹黑，我就追究到底，絕不寬貸、絕不妥協！」