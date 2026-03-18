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▲唐禹哲在社群發文怒斥偷拍自己的家長「你在想什麼？」（圖／IG@dt_0902）

男星唐禹哲近日帶著老婆蘇小軒參加4歲兒子的幼兒園活動，一家三口意外成為焦點，不過這件事卻讓他罕見在社群動怒，因為參加活動當天，有同校家長在現場偷拍他跟孩子的互動，並且將照片爆料給媒體，讓他今（18）晚在社群發文怒斥，表示自己無法接受「同樣身為家長」的人，竟躲在背後偷拍小孩，怒問對方：「你在想什麼？」日前唐禹哲與蘇小軒一同現身幼兒園，陪伴約4歲的兒子參加校園活動，然而一家三口的親子時光，卻遭到其他家長私下側拍，並在事後將照片流給媒體，對此，唐禹哲在Threads發出長文表達不滿，坦言自己對報導內容「不覺得有什麼」，甚至覺得文章寫得可愛，也有替孩子打碼處理，不過他真正無法接受的，是拍下那些照片的是爆料者身為家長卻選擇偷拍、外流照片的行為，讓唐禹哲認為這已經踩到身為父親的底線，憤怒質疑：「你在想什麼？」唐禹哲在文中強調，平常在學校若有其他家長主動打招呼、聊天，甚至提出合照要求，他其實都非常歡迎，從不排斥公開場合被認出，但這次最讓他難以理解的，是對方以「同校家長」的身分，躲在後方偷拍自己與孩子相處的畫面，之後再轉手爆料給媒體，對他來說，這不只是侵犯隱私，更讓他對校園這個原本應該安全、單純的環境產生疑問，因此才會忍不住公開發聲。事實上，唐禹哲近年逐漸將生活重心轉往家庭，2023年他曾在中國節目《披荊斬棘的哥哥》中向蘇小軒公開求婚，之後也對外承認自己過去和前女友有一個大兒子，後來才和蘇小軒生下第二個兒子，雖然唐禹哲對家庭生活相當低調，偶爾才會透過社群分享親子日常，本次為了孩子公開動怒，讓許多網友留言力挺，認為校園活動本該是孩子與家長安心相處的時刻，不該成為偷拍與爆料的場所。