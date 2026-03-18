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▲小港運動中心外觀示意圖。（圖／高市府運發局提供）

▲ 三民運動中心外觀。（圖／高市府運發局提供）

高雄市副市長林欽榮於今（18）日先後前往「小港運動中心」及「三民運動中心」視察工程進度與營運準備。林欽榮強調，市長陳其邁的「14+1座運動中心」政策，將在今(115)年達標，小港及三民兩座指標性場館，均已進入最後衝刺階段，將分別於7月、10月起試營運，加上鼓山、楠仔坑、路竹等3座，預計今年再添5座運動中心啟用。位處小港森林公園內的小港運動中心，以「森林中的運動空中花園」為設計理念，斥資逾6億元打造，是目前高雄設備最完善的運動場館之一。副市長林欽榮表示，小港運動中心擁有25公尺溫水游泳池、SPA池、挑高綜合球場、各式有氧教室，是南高雄居民期待已久的重大建設。目前工程如期如質推進，預計115年中如期完工、10月試營運。未來的小港運動中心不僅是運動空間，更將串連周邊小港森林公園綠地，成為南高雄跨世代共享的休閒運動新地標。位於三民區陽明國中旁的三民運動中心，是北高雄人口稠密區，結合溫水游泳池、綜合球場、健身房及韻律教室，主要建體已於今年1月完工完成點交。副市長林欽榮表示，三民運動中心將於7月正式開箱試營運，將提供充裕運動空間，有效分擔周邊社區運動人流，也希望營運商與鄰近陽明國中及周邊陽明商圈、鳥松地區居民建立良善的鄰里關係，讓三民運動中心成為在地居民最愛的運動基地。副市長林欽榮強調，這兩座新建運動中心的落成，將是提升市民運動風氣的重要推手，叮囑工務局新工處及水利局在工程最後衝刺階段，持續精進施工品質，也提醒運發局團隊「緊盯細節」，確保建物一完工即可進行內部點交，無縫接軌讓營運廠商試營運，完善高雄運動空間版圖，為城市建構活力健康的運動風氣。