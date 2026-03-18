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力積電董事長黃崇仁在最新營業報告書中指出，2025年已是公司營運谷底，隨著第四次轉型逐步發酵，加上技術創新、客戶合作與策略夥伴綜效陸續顯現，2026年可望成為值得期待的一年。力積電預期，從2026年起，AI相關產品將陸續進入量產階段，對營收與獲利帶來更明顯貢獻。除了既有成熟製程商機，公司也布局多年3D晶圓堆疊鍵合技術，未來若能順利應用在下一代AI邊緣運算，將有機會提供高頻寬、低功耗的解決方案，成為下一波成長引擎。力積電近期與美光展開全面合作，成為市場關注焦點。根據規劃，力積電將在正式合約簽署後18個月內，分階段轉讓銅鑼廠廠房給台灣美光，協助其加速擴大DRAM在台布局。除了廠房調整外，美光也委託力積電代工後段晶圓製造，正式將力積電納入HBM先進封裝供應鏈，並建立長期合作關係。同時，美光也將協助力積電強化利基型DRAM代工業務，並進一步切入下一代DRAM製程技術。力積電2025年營收467億元，年增4%，其中邏輯代工占比61%，記憶體代工占37%，先進封裝則提升至2%。