韓國天團TWICE本週20日、21日、22日將連續3天在台北大巨蛋開唱，這也是周子瑜二度返鄉舉辦演唱會，她的舞蹈恩師嘻小瓜（謝紹宸）今（18）日在粉專秀出子瑜和7-11鮮食聯名的閃卡，以行動支持好友。嘻小瓜和子瑜的情誼延續10多年，幾乎每年都會見上一次面，子瑜生日還會寄送禮物，讓嘻小瓜相當感動，也顯露子瑜重情的一面。
購買子瑜聯名商品 嘻小瓜幸運抽到愛徒閃卡
嘻小瓜發文透露，去買了子瑜和7-11聯名的鮮食商品，只見他一口氣買了9樣食品，全為了抽到子瑜的閃卡，果然幸運之神降臨，嘻小瓜激動地說：「一抽入魂，我要哭了！我有閃卡了！買了6張，5張不一樣，其中一張是閃卡！一張一樣的小卡，好幸運天哪！」
此外，嘻小瓜還標記子瑜的IG帳號，寫下：「我也蒐集到了！微薄的力量，支持著子瑜，第一次家鄉代言！」
兩人師徒情誼超過10年 子瑜每年生日必定寄禮物
嘻小瓜過去是子瑜的舞蹈老師，2人相識超過10年，私交甚篤，師徒倆不僅保持聯絡、相互關心，原則上一年還會見一次面，子瑜過生日也會寄送禮物給恩師，署名「TO小瓜老師」，連續多年都沒有間斷。
2019年，嘻小瓜飛到南韓參加TWICE 4週年見面會，與子瑜在後台留下搞笑合照，沒想到，將照片分享到社群，竟遭酸民嗆「別再蹭人家熱度了好嗎...」對此，嘻小瓜看到後回覆「下次你也可以去呀」，並附上比讚的符號，高EQ回應，獲得大批ONCE（TWICE粉絲暱稱）按讚力挺。
資料來源：嘻小瓜-謝紹宸IG
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嘻小瓜發文透露，去買了子瑜和7-11聯名的鮮食商品，只見他一口氣買了9樣食品，全為了抽到子瑜的閃卡，果然幸運之神降臨，嘻小瓜激動地說：「一抽入魂，我要哭了！我有閃卡了！買了6張，5張不一樣，其中一張是閃卡！一張一樣的小卡，好幸運天哪！」
此外，嘻小瓜還標記子瑜的IG帳號，寫下：「我也蒐集到了！微薄的力量，支持著子瑜，第一次家鄉代言！」
嘻小瓜過去是子瑜的舞蹈老師，2人相識超過10年，私交甚篤，師徒倆不僅保持聯絡、相互關心，原則上一年還會見一次面，子瑜過生日也會寄送禮物給恩師，署名「TO小瓜老師」，連續多年都沒有間斷。
2019年，嘻小瓜飛到南韓參加TWICE 4週年見面會，與子瑜在後台留下搞笑合照，沒想到，將照片分享到社群，竟遭酸民嗆「別再蹭人家熱度了好嗎...」對此，嘻小瓜看到後回覆「下次你也可以去呀」，並附上比讚的符號，高EQ回應，獲得大批ONCE（TWICE粉絲暱稱）按讚力挺。