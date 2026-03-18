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美國聯準會（Fed）將於美東時間18日最新利率決議，2月生產者物價指數（PPI）增長0.7%，遠高於預期，加劇市場對通膨的擔憂。美股今開盤走低，三大股指下跌，道瓊工業指數下跌235點，或0.5%。標普500指數下跌0.4%，那斯達克指數同樣下跌0.4%。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌183.39點，或0.39%，暫報46,809.87。標普500指數下跌17.47點或0.26%，暫報6,698.62點；那斯達克指數下跌51.53點或0.23%，暫報22,428.00點。費城半導體指數上漲44.91點或0.57%，暫報7,881.74點。個股部分，輝達上漲0.44%、台積電ADR下跌0.1%、特斯拉上漲0.6%。國際油價部分，WTI西德州原油（WTI）上漲2.5美元或2.62%，至每桶98.03美元；布蘭特原油期貨上漲5.41美元或5.23%，至108.83美元。美國財經媒體CNBC報導，生產者物價指數（PPI）在2月份上漲0.7%，遠高於道瓊調查經濟學家所預估的0.3%。該報告顯示，在伊朗戰爭爆發前，通膨已處於不穩定的狀態，而戰爭引發的油價上漲則加劇了停滯性通膨的擔憂。道指、標指與那指週二均收高。但在美國總統川普（Donald Trump）於「真實社群」（Truth Social）發文稱美國在中東不需要北約盟友幫助後，油價應聲跳漲。伊朗對阿拉伯聯合大公國能源基礎設施的一波攻擊，也引發了對原油和燃料運輸的擔憂。投資者目前正關注預計於週三公布的聯準會利率決定。交易員將關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）是否就油價可能影響未來貨幣政策提供任何指引。