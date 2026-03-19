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▲方志友（左）過去上節目接受訪問時，提到楊銘威（右）喝酒後時常把「離婚」掛在嘴上，讓自己無法接受。（圖／C.H. WEDDING提供）

演藝圈夫妻檔方志友、楊銘威被爆出正在協議離婚中，兩人在2015年、女方24歲時奉子成婚，至今攜手走過11年婚姻，育有一女一子，過去不時在社群與節目中大方放閃，甜蜜互動更被外界視為演藝圈恩愛代表之一，如今卻傳出婚姻亮紅燈、甚至進入協議離婚階段，而過去兩人上節目時，曾提到男方酒後時常將「離婚」一詞放在口中，因此傳出離婚消息也被網友認為是「一語成讖。」方志友與楊銘威當年因合作戲劇擦出愛火，戀情曝光後進展神速，2015年正式登記結婚，當時方志友也同步懷孕，這段戀情因此被形容是「奉子成婚」，同年8月迎來寶貝女兒Mia誕生，之後又在2017年迎來兒子Sunny，一家四口生活看似幸福穩定，多年來，夫妻倆也常在公開場合分享育兒與婚姻日常，是許多劇迷心中的甜蜜夫妻之一。然而，再甜的夫妻也曾有摩擦，過去方志友就曾在節目上透露，楊銘威有時候酒後情緒上來會脫口說出「離婚」，讓她一度相當走心，有時自己會直接回嗆「再講就成真」，當時這段夫妻拌嘴被外界笑說「越吵越甜」，沒想到如今婚變消息傳出後，卻成為了網友眼中「會離婚」的關鍵。對於方志友與楊銘威傳出婚變，但消息一出仍引發廣泛討論。部分粉絲表達不捨，也有人認為婚姻問題往往非單一原因所致。無論最終結果如何，多數聲音仍希望2人能理性處理後續關係，並以家人為優先考量，平穩度過這段轉變期。