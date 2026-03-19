陸客不飛日本玩也沒影響？日本政府觀光局（JNTO）昨（18）日發布最新統計數據，2026年2月訪日旅客人次高達 346 萬 6,700 人，刷新歷年 2 月最高紀錄。值得關注的是，儘管中國遊客人數較去年大幅銳減，但台灣與韓國遊客的強勢填補，讓日本國際觀光客數量不減反增；其中，台灣更正式超車中國，成為日本第二大旅客來源國。
中國旅客銳減沒在怕！日本旅客人次再創新高
日本政府觀光局（JNTO）公布最新統計數據，發現2026年2月訪日人數達到346萬6700人，比去年同期增加近19萬人（6.4%），包含韓國、台灣、香港、美國等地區的遊客飛到日本都出現大量增加，僅中國遊客數量銳減到39萬6400人，對比2025年2月要減少45.2%。
日本國家旅遊局JNTO分析，韓國，台灣，美國等18個市場都創下了2月最高紀錄。2月處於歐洲訪日旅遊淡季，但因為農曆春節落在2月，東亞諸國訪日需求增加，美國，加拿大和澳洲訪日人數也很多。
至於台灣旅客為何會持續增加？日本國家旅遊局則認為，由於去年從1月下旬開始的農曆新年今年推遲到2月中旬，加上台北桃園至那霸航班增多、學校假期以及三天小長假等因素，2月份赴日的台灣遊客數量創下歷史新高。
2026年2月份訪日各國旅客人次排行（JNTO統計）
第一名：韓國，108萬6400人
第二名：台灣，69萬3600人
第三名：中國，39萬6400人
第四名：香港，23萬3900人
第五名：美國，21萬9700人
第六名：泰國，11萬7000人
第七名：澳洲，8萬7000人
第八名：菲律賓，7萬1700人
第九名：越南，6萬1000人
第十名：馬來西亞，5萬9700人
第十一名：新加坡，5萬1300人。
想飛日本玩要快！林氏璧：未來只會更貴
旅日達人林氏璧昨（18）日也在粉專「日本自助旅遊中毒者」分析，中國減少的92萬人，但光是台灣韓國就補了73萬人。其他國家人數雖較少也幾乎都有一定的成長，導致這兩個月整體訪日人數不減反增，從704萬增加到了706萬，有0.3%的成長。
林氏璧補充，中國的不可抗力因素，短期看來不太會改變，再加上燃油附加稅可能要漲了，還有11月改為機場退稅的不確定因素上路前，「在匯率還是相對低的目前，讓我們繼續幫日本補上這個缺口吧。」
資料來源：日本國家旅遊局JNTO
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日本政府觀光局（JNTO）公布最新統計數據，發現2026年2月訪日人數達到346萬6700人，比去年同期增加近19萬人（6.4%），包含韓國、台灣、香港、美國等地區的遊客飛到日本都出現大量增加，僅中國遊客數量銳減到39萬6400人，對比2025年2月要減少45.2%。
2026年2月份訪日各國旅客人次排行（JNTO統計）
第一名：韓國，108萬6400人
第二名：台灣，69萬3600人
第三名：中國，39萬6400人
第四名：香港，23萬3900人
第五名：美國，21萬9700人
第六名：泰國，11萬7000人
第七名：澳洲，8萬7000人
第八名：菲律賓，7萬1700人
第九名：越南，6萬1000人
第十名：馬來西亞，5萬9700人
第十一名：新加坡，5萬1300人。
旅日達人林氏璧昨（18）日也在粉專「日本自助旅遊中毒者」分析，中國減少的92萬人，但光是台灣韓國就補了73萬人。其他國家人數雖較少也幾乎都有一定的成長，導致這兩個月整體訪日人數不減反增，從704萬增加到了706萬，有0.3%的成長。
林氏璧補充，中國的不可抗力因素，短期看來不太會改變，再加上燃油附加稅可能要漲了，還有11月改為機場退稅的不確定因素上路前，「在匯率還是相對低的目前，讓我們繼續幫日本補上這個缺口吧。」
資料來源：日本國家旅遊局JNTO