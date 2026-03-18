我國外交部今（18日）因不滿韓國電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，依對等原則將外僑居留證的「韓國」名稱改為「南韓」，若未獲回應將在「台灣電子入國登錄表」採取相應作為。對此，韓國外交部回應，對台灣立場已充分認知並留意，相關部會持續就此問題進行協商
台灣外交部今表示，對於韓國政府的電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」表達不滿，表示已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正，呼籲韓方秉持相互尊重與對等原則，正視台灣訴求。若31日前未獲回應，將在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為，目前外交部已將台灣「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」。
韓國外交部召開外媒記者會表示，「關於台灣方面發表立場一事，我們外交部相關部門已經充分認知並在留意中，針對本案，我們也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商。」
韓媒《朝鮮日報》報導指出，台灣曾於去年12月對電子入境申報書中將台灣標註為「CHINA（TAIWAN）」一事公開表達抗議。台灣外交部稱若問題未獲解決，將「全面檢討與韓國政府的關係」；台灣總統賴清德也親自表態，請韓國尊重台灣人民意志。
韓國外交部官員當時對此回應，「正考量多項因素進行研議。由於這並非新議題，我們將在基本立場下妥善處理此事。」這被解讀為由於是沿用既有的標註且維持基本立場，因此短期內不會更改標註。
在韓國的新制實施前，外籍人士是採手寫入境申報書並於入境審查時提交，去年2月實施的韓國電子入境申報書改為由外籍人士從預設的國家選單中擇一，該清單中將台灣標註為「CHINA（TAIWAN）」。目前美國、歐洲、日本等國在出入境申報書或簽證標註上均將台灣寫為「Taiwan」。
有挺台網友留言説：「台灣做得好」、「是哪個無知的人做了多餘的事讓台灣傷心？稱呼南韓已經是很斯文的表現了」、「這是對的，符合相互對等待遇的外交。我們不稱呼台灣為台灣，卻要求對方稱呼我們為大韓民國，這不合邏輯」、「總是只會製造問題 ㅡ 這樣輕視盟友台灣，美國會高興嗎？」「我在旅遊時英文也是寫 South Korea，這不就是韓國嗎？我們覺得沒關係，那稱呼台灣人為台灣不就好了嗎？」「立刻給我改掉。難道是想當習近平的狗嗎...」
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韓國外交部召開外媒記者會表示，「關於台灣方面發表立場一事，我們外交部相關部門已經充分認知並在留意中，針對本案，我們也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商。」
韓媒《朝鮮日報》報導指出，台灣曾於去年12月對電子入境申報書中將台灣標註為「CHINA（TAIWAN）」一事公開表達抗議。台灣外交部稱若問題未獲解決，將「全面檢討與韓國政府的關係」；台灣總統賴清德也親自表態，請韓國尊重台灣人民意志。
韓國外交部官員當時對此回應，「正考量多項因素進行研議。由於這並非新議題，我們將在基本立場下妥善處理此事。」這被解讀為由於是沿用既有的標註且維持基本立場，因此短期內不會更改標註。
在韓國的新制實施前，外籍人士是採手寫入境申報書並於入境審查時提交，去年2月實施的韓國電子入境申報書改為由外籍人士從預設的國家選單中擇一，該清單中將台灣標註為「CHINA（TAIWAN）」。目前美國、歐洲、日本等國在出入境申報書或簽證標註上均將台灣寫為「Taiwan」。
有挺台網友留言説：「台灣做得好」、「是哪個無知的人做了多餘的事讓台灣傷心？稱呼南韓已經是很斯文的表現了」、「這是對的，符合相互對等待遇的外交。我們不稱呼台灣為台灣，卻要求對方稱呼我們為大韓民國，這不合邏輯」、「總是只會製造問題 ㅡ 這樣輕視盟友台灣，美國會高興嗎？」「我在旅遊時英文也是寫 South Korea，這不就是韓國嗎？我們覺得沒關係，那稱呼台灣人為台灣不就好了嗎？」「立刻給我改掉。難道是想當習近平的狗嗎...」