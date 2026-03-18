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台中市西區五權五街一處出租套房，今（18）日晚間爆發一起駭人命案！一對年僅約30歲的張姓男子與方姓女子，被發現陳屍在小套房的浴室內。由於現場血跡斑斑，且門窗均從內部緊閉，警方初步調查屋內並無外侵跡象，研判其中一方動手、另一人可能尋短，詳細案情仍在釐清。這起事件起因於方姓女子的老闆察覺異狀，方女今日無故未到班且聯繫不上，老闆擔心其安全，隨即聯繫親友並報警。警消於今晚趕抵五權五街該處套房，經破門後發現張男與方女倒臥在浴室內，已明顯死亡。案發套房內門窗皆緊閉，現場雖有明顯血跡，但無打鬥或外力強行進入的痕跡。第一警分局目前已拉起警戒線，封鎖現場交由鑑識小組採證。由於2人身上均有傷勢，警方鑑識人員將連夜採證，盼能還原事發經過，同時也將調閱周邊監視器畫面，確認案發前後有無他人進出，全案並將報請台中地檢署相驗，釐清確切死因。