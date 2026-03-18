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美國隨著伊朗戰火延燒到荷姆茲海峽引發全球能源動盪，美國總統川普（Donald Trump）多次喊話全球盟友派兵疏通，但未獲正面回應。川普今（18日）再次發文，指美國並未使用荷姆茲海峽，暗示美國要放手，讓盟友自己維護荷姆茲海峽通行安全。伊朗已實質封鎖荷姆茲海峽，引發國際油價上漲，能源局勢動盪。川普已多次喊話，希望北約、日本、韓國、澳洲等盟友，派軍艦支援維護荷姆茲海峽的通行安全，但均遭拒絕。而川普昨日點名日韓澳及北約，嗆説「我們不需要任何幫助」。川普今又在自家社群Truth Social發文，「我想知道，如果我們把伊朗恐怖主義國家殘存部分『結束掉』，並且讓使用它（荷姆茲海峽）的國家－我們可沒使用－負責所謂的『海峽』，會發生什麼事呢？這會讓一些遲遲沒反應的『盟友』迅速動起來！」暗示美國的盟友應該全權負責霍爾木茲海峽的治安。川普在歐洲國家拒絕他派軍艦護航油輪通過荷姆茲海峽後，一直批評這些國家。許多國家領導人表示，一旦敵對行動結束，他們願意加入聯盟，巡邏有爭議的水道。