我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼彼得帕克（下圖）和愛人MJ（上圖左）、好友奈德（上圖右）變成陌生人。（圖／Sony Pictures 索尼影業YouTube）

全球漫威迷殷切期盼的《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）昨（18）日釋出首支預告片，「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）再度穿上蜘蛛人戰袍，由於上集彼得帕克犧牲自己，讓全世界忘記他就是蜘蛛人，因此本集別於過去輕鬆明亮的風格，反而充斥滿滿的孤寂感，影迷心疼地說：「孤單的彼得帕克，獨自承受自己造的業...」、「看預告就快哭了！」預告中，彼得帕克身邊親友都忘了他的蜘蛛人身分，與愛人MJ（千黛亞 飾）、好友奈德（雅各布貝塔隆 飾）變成陌生人，彼得帕克必須獨自承受身為超級英雄的孤獨，影迷紛紛表示：「看預告就快哭了，怎麼辦」、「求你了，讓這個彼得有好結局吧」、「應該改憂鬱日」、「小蜘蛛讓我心都揪緊了...」此外，預告中可看到彼得帕克的身體似乎發生基因突變，甚至威脅到自己，他因此向以人類型態出現的「浩克」布魯斯班納（馬克盧法洛 飾）求救，另外，強柏恩瑟飾演的「制裁者」也重回本系列，讓影迷相當驚喜，本預告也暗示許多隱藏在紐約角落的全新及經典反派。《蜘蛛人：重生日》延續了《蜘蛛人：無家日》後的世界觀，聚焦於在被世人遺忘後的彼得帕克如何應對新的危機與舊關係的重建，湯姆霍蘭德本人也在社群平台分享預告，並激動寫下：「A brand new day starts now. I can’t wait to share this movie with you.（嶄新的一天從現在開始，迫不及待想和你分享這部電影）」《蜘蛛人：重生日》7月29日全球同步上映。