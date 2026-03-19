Lady M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」引發瘋搶，引起全台的「杜拜巧克力」風潮，台北晶華酒店也表示，3月與首爾可頌名店Teddy Beurre House合作的多項甜點中，也有一款杜拜巧克力可頌，由於近期需求大增，即日起點心房團隊主動加班製作、提升產量，讓大家都能買到。
🟡杜拜巧克力是什麼？被形容為「甜點界的奢華代表」
「杜拜巧克力」（Dubai Chocolate）源自於杜拜，是由當地巧克力品牌「Fix Dessert Chocolatier」所推出的創意新品，有英國混血背景創辦者以開心果、芝麻醬和卡達伊夫(Kataifi)酥皮絲為巧克力內餡，其中卡達伊夫就是中東傳統甜點庫納法Kunafa使用的材料，主要由麵粉、鹽與水調和後製成的細麵條狀酥皮，烘烤後會更加酥脆，與醬料混和後依舊有「卡滋卡滋」口感。
這款充滿著中東當地文化、口感層次豐富華麗的巧克力，被甜點迷形容為「甜點界的奢華代表」，迅速全球爆紅後也成為甜點店爭相改編與創作的靈感來源。
🟡杜拜巧克力為什麼這麼紅？
「杜拜巧克力」之所以能快速竄紅，韓國演藝圈與美食網紅的分享功不可沒，多位韓星與KOL曾在社群平台上分享品嚐影片，引發大量轉發與模仿，使相關甜點在韓國與亞洲市場受到極大的關注。
在台灣，知名甜點品牌 Lady M 近日更是天天都有排隊盛況，店外人龍甚至綿延數十公尺，皆是為了購買3月限定款「杜拜巧克力千層蛋糕」，業者只好限定每人僅能買兩片，每日也僅生產100片。
晶華酒店合作首爾名店「Teddy Beurre House」 杜拜巧克力可頌也大賣
而晶華酒店也有一款「杜拜巧克力可頌」，是邀請韓國首爾名店「Teddy Beurre House」進駐的快閃店的主打商品， 製作上先將可頌對切，於切面抹上杏仁醬後加以堆疊並進行烘烤，使酥脆層次更加分明；接著於上層鋪抹拌入卡達伊夫的開心果內餡，再次烘烤，讓堅果香氣與酥皮交融堆疊。
成品出爐後，一側沾裹濃郁巧克力醬並撒上開心果碎，另一側輕覆糖粉，呈現視覺與風味兼具的雙重層次。入口時可同時感受到酥脆外層與濃郁內餡交織的口感，打造外酥內濃、層層堆疊的奢華味覺體驗。
杜拜巧克力可頌兩顆880元 2通路可購得
晶華酒店提到，面對市場熱烈反應，即刻起也調整生產策略，由主廚團隊加班製作並提升每日供應量。目前「杜拜巧克力可頌」可以在晶華美食到你家預購、也可於飯店一樓Regent Gift Shop臨櫃購買，每盒2顆、售價880元。
台南遠東香格里拉也有「杜拜巧克力」 更衍伸「杜拜巧克力Q餅」
台南遠東香格里拉飯店的品香坊也有「經典杜拜巧克力」，以濃郁巧克力包覆開心果內餡，並融合中東傳統卡達伊夫（Kataifi）酥絲，呈現外脆、內餡層次豐富的口感結構。單顆售價新台幣420元。另推出需提前預訂的隱藏版風味「蜂蜜杜拜巧克力」，每顆售價新台幣380元。
還有「Dujjonku 杜拜巧克力Q餅」，延續相同開心果與卡達伊夫內餡，外層改以Q軟帶嚼感的餅體呈現，形成「外Q、內脆」的口感對比。相較於巧克力版本的濃郁厚實，Q餅口感更為輕盈、不膩口，亦為不少消費者回購率較高的品項；單顆售價新台幣190元。此外，亦推出草莓風味款，單顆售價新台幣220元。
資料來源：台北晶華酒店、Lady M、台南遠東香格里拉飯店
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「杜拜巧克力」（Dubai Chocolate）源自於杜拜，是由當地巧克力品牌「Fix Dessert Chocolatier」所推出的創意新品，有英國混血背景創辦者以開心果、芝麻醬和卡達伊夫(Kataifi)酥皮絲為巧克力內餡，其中卡達伊夫就是中東傳統甜點庫納法Kunafa使用的材料，主要由麵粉、鹽與水調和後製成的細麵條狀酥皮，烘烤後會更加酥脆，與醬料混和後依舊有「卡滋卡滋」口感。
這款充滿著中東當地文化、口感層次豐富華麗的巧克力，被甜點迷形容為「甜點界的奢華代表」，迅速全球爆紅後也成為甜點店爭相改編與創作的靈感來源。
「杜拜巧克力」之所以能快速竄紅，韓國演藝圈與美食網紅的分享功不可沒，多位韓星與KOL曾在社群平台上分享品嚐影片，引發大量轉發與模仿，使相關甜點在韓國與亞洲市場受到極大的關注。
在台灣，知名甜點品牌 Lady M 近日更是天天都有排隊盛況，店外人龍甚至綿延數十公尺，皆是為了購買3月限定款「杜拜巧克力千層蛋糕」，業者只好限定每人僅能買兩片，每日也僅生產100片。
而晶華酒店也有一款「杜拜巧克力可頌」，是邀請韓國首爾名店「Teddy Beurre House」進駐的快閃店的主打商品， 製作上先將可頌對切，於切面抹上杏仁醬後加以堆疊並進行烘烤，使酥脆層次更加分明；接著於上層鋪抹拌入卡達伊夫的開心果內餡，再次烘烤，讓堅果香氣與酥皮交融堆疊。
成品出爐後，一側沾裹濃郁巧克力醬並撒上開心果碎，另一側輕覆糖粉，呈現視覺與風味兼具的雙重層次。入口時可同時感受到酥脆外層與濃郁內餡交織的口感，打造外酥內濃、層層堆疊的奢華味覺體驗。
晶華酒店提到，面對市場熱烈反應，即刻起也調整生產策略，由主廚團隊加班製作並提升每日供應量。目前「杜拜巧克力可頌」可以在晶華美食到你家預購、也可於飯店一樓Regent Gift Shop臨櫃購買，每盒2顆、售價880元。
台南遠東香格里拉飯店的品香坊也有「經典杜拜巧克力」，以濃郁巧克力包覆開心果內餡，並融合中東傳統卡達伊夫（Kataifi）酥絲，呈現外脆、內餡層次豐富的口感結構。單顆售價新台幣420元。另推出需提前預訂的隱藏版風味「蜂蜜杜拜巧克力」，每顆售價新台幣380元。