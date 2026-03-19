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遭質疑成效有限

范斯及能源部長將會見石油業人士

抓走馬杜洛的成效來了？美國財政部授權與委內瑞拉油企開展業務

伊朗戰事延燒中東、荷姆茲海峽，對全球石油和能源供應造成顯著影響，為了抑制油價飆升，美國川普總統（Donald Trump）發布一項為期60天的豁免令，暫停執行有百年歷史的《瓊斯法案》（Jones Act，正式名稱為《1920年商船法令》），以期在戰爭期間穩定石油市場。另一方面，美國財政部18日也發布一項通用許可證，廣泛授權美國企業與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）開展業務，副總統范斯（JD Vance）、能源部長萊特（Chris Wright）預計當地時間週四會見石油業人士商討對策。綜合美國財經媒體《CNBC》、《路透社》等外媒報導，川普政府暫時豁免《瓊斯法案》(Jones Act)，允許懸掛外國國旗的船隻，在未來60天內，於美國港口之間，自由運輸相關能源及其他一系列商品，以此降低美國境內石油、天然氣及其他大宗商品的運輸成本。公開資訊顯示，《瓊斯法案》制定於1920年，旨在支持美國本土造船業及航運業，該法案要求在美國港口間運送貨物的船隻，必須由美國籍、美國建造、美國擁有、美國船員操控的船隻承運。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）透過聲明表示，本次臨時豁免，意在緩解中東衝突期間的能源供應瓶頸、降低能源價格。資產管理公司PGIM的首席全球經濟學家辛格（Daleep Singh）認為，暫停鬆綁的影響仍然有限，因為大多數美國煉油廠是為加工中東原油建造的，而美國自己主要生產的是頁岩油。簡言之，雖然鬆綁《瓊斯法案》，讓美國可以更輕鬆的運輸燃料，但仍無法實現自給自足。由9個美國海事勞工團體組成的聯盟也提出抗議，對《瓊斯法案》的暫停「深感擔憂」，認為這會損害美國的國家安全、削弱了軍事戰備，還將關鍵的海上工作交給了外國船舶運營商，直言此舉並不會明顯降低油價，因為影響油價的主要因素，仍在於全球原油成本，而非國內運輸成本。報導指出，白宮尋求油價飆升解方之際，副總統范斯、能源部長萊特（Chris Wright）將於週四與石油業內人士會面。美國各州州長、國會兩黨領袖，也將出席這場在華盛頓舉行的美國石油協會（American Petroleum Institute，簡稱API）會議，該協會代表所有美國大型石油和天然氣公司。API發言人告訴《CNBC》，與會者將討論在全球波動的情況下，如何支持可靠的能源供應。美國財政部外國資產控制辦公室發布第52號通用許可，授權在符合特定條件的情況下，美國實體可與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）及其控股實體進行交易。財政部發言人並聲稱，這項許可將使美國和委內瑞拉都受益，同時也能透過增加石油供應，支持全球能源市場，還有助於激勵對委內瑞拉能源領域的新投資，被視為川普政府為緩解伊朗戰爭引發的石油市場壓力，採取的又一項措施。原文連結：