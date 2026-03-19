伊朗戰事延燒中東、荷姆茲海峽，對全球石油和能源供應造成顯著影響，為了抑制油價飆升，美國川普總統（Donald Trump）發布一項為期60天的豁免令，暫停執行有百年歷史的《瓊斯法案》（Jones Act，正式名稱為《1920年商船法令》），以期在戰爭期間穩定石油市場。另一方面，美國財政部18日也發布一項通用許可證，廣泛授權美國企業與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）開展業務，副總統范斯（JD Vance）、能源部長萊特（Chris Wright）預計當地時間週四會見石油業人士商討對策。
綜合美國財經媒體《CNBC》、《路透社》等外媒報導，川普政府暫時豁免《瓊斯法案》(Jones Act)，允許懸掛外國國旗的船隻，在未來60天內，於美國港口之間，自由運輸相關能源及其他一系列商品，以此降低美國境內石油、天然氣及其他大宗商品的運輸成本。
公開資訊顯示，《瓊斯法案》制定於1920年，旨在支持美國本土造船業及航運業，該法案要求在美國港口間運送貨物的船隻，必須由美國籍、美國建造、美國擁有、美國船員操控的船隻承運。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）透過聲明表示，本次臨時豁免，意在緩解中東衝突期間的能源供應瓶頸、降低能源價格。
遭質疑成效有限
資產管理公司PGIM的首席全球經濟學家辛格（Daleep Singh）認為，暫停鬆綁的影響仍然有限，因為大多數美國煉油廠是為加工中東原油建造的，而美國自己主要生產的是頁岩油。簡言之，雖然鬆綁《瓊斯法案》，讓美國可以更輕鬆的運輸燃料，但仍無法實現自給自足。
由9個美國海事勞工團體組成的聯盟也提出抗議，對《瓊斯法案》的暫停「深感擔憂」，認為這會損害美國的國家安全、削弱了軍事戰備，還將關鍵的海上工作交給了外國船舶運營商，直言此舉並不會明顯降低油價，因為影響油價的主要因素，仍在於全球原油成本，而非國內運輸成本。
范斯及能源部長將會見石油業人士
報導指出，白宮尋求油價飆升解方之際，副總統范斯、能源部長萊特（Chris Wright）將於週四與石油業內人士會面。
美國各州州長、國會兩黨領袖，也將出席這場在華盛頓舉行的美國石油協會（American Petroleum Institute，簡稱API）會議，該協會代表所有美國大型石油和天然氣公司。
API發言人告訴《CNBC》，與會者將討論在全球波動的情況下，如何支持可靠的能源供應。
抓走馬杜洛的成效來了？美國財政部授權與委內瑞拉油企開展業務
美國財政部外國資產控制辦公室發布第52號通用許可，授權在符合特定條件的情況下，美國實體可與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）及其控股實體進行交易。
財政部發言人並聲稱，這項許可將使美國和委內瑞拉都受益，同時也能透過增加石油供應，支持全球能源市場，還有助於激勵對委內瑞拉能源領域的新投資，被視為川普政府為緩解伊朗戰爭引發的石油市場壓力，採取的又一項措施。
原文連結：
Trump waives Jones Act shipping rules for 60 days to steady oil market
US broadly authorizes transactions with Venezuela's oil company PDVSA
Vice President Vance to meet with oil industry as White House plans more actions to address fuel prices
我是廣告 請繼續往下閱讀
公開資訊顯示，《瓊斯法案》制定於1920年，旨在支持美國本土造船業及航運業，該法案要求在美國港口間運送貨物的船隻，必須由美國籍、美國建造、美國擁有、美國船員操控的船隻承運。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）透過聲明表示，本次臨時豁免，意在緩解中東衝突期間的能源供應瓶頸、降低能源價格。
遭質疑成效有限
資產管理公司PGIM的首席全球經濟學家辛格（Daleep Singh）認為，暫停鬆綁的影響仍然有限，因為大多數美國煉油廠是為加工中東原油建造的，而美國自己主要生產的是頁岩油。簡言之，雖然鬆綁《瓊斯法案》，讓美國可以更輕鬆的運輸燃料，但仍無法實現自給自足。
由9個美國海事勞工團體組成的聯盟也提出抗議，對《瓊斯法案》的暫停「深感擔憂」，認為這會損害美國的國家安全、削弱了軍事戰備，還將關鍵的海上工作交給了外國船舶運營商，直言此舉並不會明顯降低油價，因為影響油價的主要因素，仍在於全球原油成本，而非國內運輸成本。
范斯及能源部長將會見石油業人士
報導指出，白宮尋求油價飆升解方之際，副總統范斯、能源部長萊特（Chris Wright）將於週四與石油業內人士會面。
美國各州州長、國會兩黨領袖，也將出席這場在華盛頓舉行的美國石油協會（American Petroleum Institute，簡稱API）會議，該協會代表所有美國大型石油和天然氣公司。
API發言人告訴《CNBC》，與會者將討論在全球波動的情況下，如何支持可靠的能源供應。
抓走馬杜洛的成效來了？美國財政部授權與委內瑞拉油企開展業務
美國財政部外國資產控制辦公室發布第52號通用許可，授權在符合特定條件的情況下，美國實體可與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）及其控股實體進行交易。
財政部發言人並聲稱，這項許可將使美國和委內瑞拉都受益，同時也能透過增加石油供應，支持全球能源市場，還有助於激勵對委內瑞拉能源領域的新投資，被視為川普政府為緩解伊朗戰爭引發的石油市場壓力，採取的又一項措施。
原文連結：
Trump waives Jones Act shipping rules for 60 days to steady oil market
US broadly authorizes transactions with Venezuela's oil company PDVSA
Vice President Vance to meet with oil industry as White House plans more actions to address fuel prices
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。