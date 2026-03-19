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▲艾莉絲坦言自己能夠理解小S的喪親之痛，十分心疼她。（圖／翻攝自艾莉絲IG＠iris_1221_lily）

艾莉絲發聲力挺 坦言：完全能理解

思念與眼淚的意義 重新理解失去的重量

藝人小S（徐熙娣）歷經喪姐之痛，暫別節目一段時間後重新回歸螢光幕，外界原以為她已逐漸走出低潮，然而近日卻被拍到收工後在街頭情緒潰堤，當場落淚的畫面引發關注，這一幕讓不少人心疼，也再度喚起大眾對她失去親人的傷痛記憶，顯示悲傷並非短時間能夠消散。對此，女星艾利絲也透過社群發聲心疼小S，更是提到自己能夠理解小S情緒崩潰的情緒。對於小S的狀態，藝人艾莉絲也在社群平台發文表達關心，她表示自己在看到相關報導後內心深受觸動，並坦言自己能夠深刻體會那種情緒突然湧上的感受，她指出思念往往來得毫無預警，可能只是一個念頭或片段記憶，就足以讓人再次陷入悲傷之中。艾莉絲進一步分享自己的經歷，回憶當年奶奶過世後，她曾陷入長時間的低潮期，她坦言在失去親人的前三年裡，情緒始終難以平復，生活中任何觸發點都可能讓她回到失去當下的情境，這段過程讓她深刻體會到，喪親帶來的影響遠比想像中更深遠且漫長。隨著時間推移，艾莉絲逐漸轉換看待悲傷的角度，她認為那些無法停止的思念與眼淚，其實象徵著曾經擁有過的深厚情感，正因為愛過，才會如此難以割捨，而這份痛苦同時也是珍貴的證明，代表著對方曾真實存在於自己生命中。透過這次發聲，艾莉絲不僅表達對小S的理解，也傳遞出一種面對悲傷的方式，她用自身經歷提醒，喪親之痛無法快速癒合，但可以隨著時間學會與之共存。這番真誠分享引發網友共鳴，不少人留言表示被療癒，也為小S送上支持與鼓勵。