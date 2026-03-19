氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，近期天氣呈現「白天偏熱、早晚偏涼」的春季型態，今（19）日受微弱鋒面影響，北台灣轉為多雲略涼，其餘地區仍偏暖，東半部與北海岸偶有降雨。接下來兩天東北風影響增強，迎風面降雨機率提高，東北部雨勢較明顯。下周鋒面北移後，各地大致穩定，至27日鋒面再度南下，北部與東部轉雨、氣溫下降，但整體天氣變化仍需持續觀察。
今鋒面掃過！北台灣變天轉涼 北海岸、東半部有雨
昨日各地高溫落在29至34度之間，天氣偏暖甚至略有夏意。今清晨觀測顯示，台灣本島大致晴朗，但周邊海域雲層逐漸增多，並伴隨降水回波，不過陸地仍未出現降雨；離島方面，馬祖則出現局部濃霧情形。氣溫方面，清晨低溫較前一天回升約2至3度，截至5時12分，新竹關西鎮測得平地最低溫13.9度，各地低溫普遍落在14至15度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬指出，今日有一道微弱鋒面掠過北部海面，北台灣雲量因此增加，氣溫略為下降，其他地區仍維持偏暖甚至微熱的天氣型態。降雨方面，北海岸、東半部以及部分山區有機會出現局部、零星的短暫降雨。預測各地氣溫，北部15至24度、中部15至29度、南部15至32度、東部14至30度。
明東北部降雨機率提高！下周五再有鋒面：北部轉雨降溫
明日與周六（20、21日）將受到微弱東北風影響，迎風面的北海岸、大台北東側及東半部地區，出現局部短暫降雨的機率提高，其中東北部降雨相對明顯。氣溫分布上，北台灣轉為偏涼，而中南部則維持白天微熱、早晚偏涼的日夜溫差型態。
周日至下周四（22至26日），微弱鋒面逐漸北移並滯留於北部海面附近，各地天氣大致穩定，以晴到多雲為主，白天氣溫約在30度上下，早晚仍帶涼意。不過在下周三、四期間，鋒面邊緣的雲系偶爾影響北海岸與東半部，使局部地區雲量增加，並有零星降雨機率。
下周五（27日）另一波微弱鋒面再度南下，北部與東半部天氣轉為有雨，氣溫也將隨之下降；至下周六（28日）降雨趨緩，天氣轉為多雲並逐漸好轉。由於近期北方系統整體偏弱，各國模式預測仍存在較高不確定性，且結果持續調整中，後續變化仍需持續觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
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昨日各地高溫落在29至34度之間，天氣偏暖甚至略有夏意。今清晨觀測顯示，台灣本島大致晴朗，但周邊海域雲層逐漸增多，並伴隨降水回波，不過陸地仍未出現降雨；離島方面，馬祖則出現局部濃霧情形。氣溫方面，清晨低溫較前一天回升約2至3度，截至5時12分，新竹關西鎮測得平地最低溫13.9度，各地低溫普遍落在14至15度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬指出，今日有一道微弱鋒面掠過北部海面，北台灣雲量因此增加，氣溫略為下降，其他地區仍維持偏暖甚至微熱的天氣型態。降雨方面，北海岸、東半部以及部分山區有機會出現局部、零星的短暫降雨。預測各地氣溫，北部15至24度、中部15至29度、南部15至32度、東部14至30度。
明日與周六（20、21日）將受到微弱東北風影響，迎風面的北海岸、大台北東側及東半部地區，出現局部短暫降雨的機率提高，其中東北部降雨相對明顯。氣溫分布上，北台灣轉為偏涼，而中南部則維持白天微熱、早晚偏涼的日夜溫差型態。
周日至下周四（22至26日），微弱鋒面逐漸北移並滯留於北部海面附近，各地天氣大致穩定，以晴到多雲為主，白天氣溫約在30度上下，早晚仍帶涼意。不過在下周三、四期間，鋒面邊緣的雲系偶爾影響北海岸與東半部，使局部地區雲量增加，並有零星降雨機率。
下周五（27日）另一波微弱鋒面再度南下，北部與東半部天氣轉為有雨，氣溫也將隨之下降；至下周六（28日）降雨趨緩，天氣轉為多雲並逐漸好轉。由於近期北方系統整體偏弱，各國模式預測仍存在較高不確定性，且結果持續調整中，後續變化仍需持續觀察。