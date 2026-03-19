美國聯準會（Fed）坦言中東局勢帶來的經濟影響「尚不明朗」，警告能源價格上漲恐推高整體通膨，暫時維持利率按兵不動，美股主要指數週三全收黑，道瓊工業指數更重挫近800點。週四亞股開盤狀況也不佳，日經平均指數一度下跌超過1500點，韓國綜合股價指數（KOSPI）開低挫逾2.8%。

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根據《NHK》報導，中東持續發生針對能源設施的攻擊事件，推高油價。此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）召開記者會後，市場普遍預期未來降息步伐將會放緩，導致美股全面下跌，在東京股市亦引發拋售潮。

截至發稿時間為止，日經平均指數跌1441.48點或2.61%，暫報53797.92點。

韓國部分，KOSPI指數開盤時跌163.63點，目前暫時微幅收斂至跌136.47點或2.3%，處於5788.56點。

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