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中華文化總會（簡稱文總）日前召開會員大會正式更改英文名稱，把「Chinese」改為「Taiwan」，全名為National Cultural Association of Taiwan。對此，資深媒體人樊啟明昨（18）日批評，綠營一步一步將「中華民國」外殼掏空、填入「台灣主體性」，既能向獨派交代，又能避開修憲的極高門檻，選舉年加強力道操作認同政治，是凝聚選票的最快捷徑。樊啟明昨發文指出，民進黨的國家認同工程，從「去中化」進入「去中華化」的深水區。早年修改課綱、調整歷史視角，這是切斷對岸文化臍帶的起手式。如今，手術刀精準揮向了「中華」2字本體。樊啟明說，包括體育轉播裡，官方口徑極力放送「台灣隊」，把「中華隊」擠到邊緣；文化總會的英文招牌換上Taiwan，這些符號的挪移都不是偶然。綠營執政團隊企圖打造一套全新的國家敘事，一步一步將「中華民國」外殼掏空、填入「台灣主體性」。這套只做不說的切香腸戰術，既能向獨派交代，又能避開修憲的極高門檻。由於民進黨政府施政在國會受到在野黨制肘，選舉年加強力道操作認同政治，是凝聚選票的最快捷徑。