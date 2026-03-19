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年底九合一大選，民進黨的台北市長人選仍是未定之天，綠委王世堅就透露，可能人選、行政院副院長鄭麗君「陷入長考」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（18）日直言，鄭麗君沒有選舉經驗，如果沒有非常好的幕僚和做好犧牲的準備，對上民調很高的現任台北市長蔣萬安，選戰會非常困難。吳子嘉昨在《董事長開講》中表示，鄭麗君如果要出戰台北市，應該不是鄭麗君自己的人生規劃，現在有各種謠言在傳，她的先生和家庭生活可能會因此要有一個重新的規劃了，而這個重新規劃，應該不是鄭麗君有所計劃的一個事情，所以比較保留。吳子嘉認為，以鄭麗君目前的政治行情，當然以副院長之尊來跟競選連任的蔣萬安對決的話，是一個好的對象。但是勝敗之間，如果她沒有非常好的幕僚跟非常大犧牲的準備，鄭麗君感覺不會有任何的機會，等於選戰會非常困難，因為蔣萬安的民調太高了。吳子嘉提到，若鄭麗君參選，他們將會為她做民調。鄭麗君是一個沒有選舉經驗的新鮮人，要來挑戰蔣萬安的話，恐怕民進黨目前還沒有其他合適的人。而對於鄭麗君勝選的可能性，吳子嘉語帶保留。