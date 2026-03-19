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美國聯準會（Fed）如市場預期利率維持不變，但調高對於通膨前景的預估，主席鮑爾坦言中東局勢為經濟前景增添更多不確定性，需要看到通膨進一步下滑才會再度降息。最新預測也顯示，聯準會決策官員整體預估今年底前只會降息1碼，美股收黑，美元指數重新站上100，台北股、匯市今（19）日早盤也同步下殺，新台幣兌美元重貶逾1角，下探31.97元，再度面臨32元保衛戰。就國際匯市來看，美元指數從99.47反攻站上100.25，目前在100.1附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元也158.55回貶至159.9元，今日早盤在159.7附近，韓元兌美元則自1482.2貶至1510.18，目前拉回至1499.57附近，而離岸人民幣兌美元也從6.8706貶至6.9013，目前拉回6.8931附近。至於新台幣兌美元今日早盤也重貶，以31.86元、貶值2.8分開出，在美元強及台股跌之下，新台幣進一步貶破31.9元，下探31.97元，大貶1.38角，目前在31.955元至31.97元盤整，是否再現「32字頭」，央行態度仍是關鍵。