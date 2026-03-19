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年底九合一大選，民進黨的台北市長人選仍是未定之天，綠委王世堅日前就透露，可能人選、行政院副院長鄭麗君「陷入長考」。《上報》昨（18）日也爆料，綠營黨內擬在4月確定提名鄭麗君。對此，王世堅再指出，全黨都歡迎鄭麗君出戰，他也非常看好她和台北市長蔣萬安來一場良性競爭、雙王之爭，黨內預計在3月底之前完全底定議員提名名單，剛好這樣搭配時程正確。針對鄭麗君出戰的可能性，王世堅昨表示，這件事黨內一直在進行中，可以說雛形不但已經出來，就等鄭麗君點頭，他是最早推薦鄭麗君的人之一，因為2人也認識很早，他對她有深入細微的觀察。王世堅談到，當年民進黨推派謝長廷對決馬英九，鄭麗君就參與這麼大型的選戰，也做了非常好的示範，將整個選舉帶往良性競爭的方向發展，他非常看好她，當然最後是她的決定，因為全黨都準備好了，也都支持歡迎鄭麗君參加這場最重要選戰，如果能夠有鄭麗君挑戰蔣萬安，一定是非常優秀的一場選舉，會是雙王之爭。而當被問及徵召時間表？王世堅表示，綠營過去最晚曾到7月底、8月才提出首都市長人選，所以4月其實已比過去提早了，其實是非常好的時機，像國民黨的新北市長人選也是到最近才定調，甚至還沒完成藍白合，因此，各黨在4月陸續確定人馬是很正常，何況黨內預計在3月底之前完全底定縣市議員提名名單，剛好這樣搭配時程正確。