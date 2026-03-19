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立委喊長照支持假 石崇良：今年目標讓長照資源進入時間再縮短

行政院會今（19）日擬拍板通過放寬外籍幫傭申請新制，放寬為只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，就安費為5000元，最快在下月13日開放民眾申請受理。衛福部長石崇良樂觀其成。他表示，因應低出生率的對策，希望讓生育家庭可以較無後顧之憂，讓生育率再提升。行政院會今將拍板通過放寬外籍幫傭申請新制，將現行資格3名以上6歲以下子女；4名以上12歲以下的子女，其中至少2名為6歲以下，放寬為只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，就安費為5000元，若家中有身障特境兒童或遲緩兒等特殊情況等符合4種條件，則就安費為2000元。勞動部估計約有144萬戶家庭具申請資格，最快在下月13日開放民眾申請受理。石崇良今日出席立法衛環委員會審查行政院函請審議「國民年金法部分條文修正草案」等案。會前接受媒體聯訪時被問到放寬外傭申請是否有助於兒少照顧。他表示，這是因應低出生率的對策，因為傳統社會氛圍認為女性的家庭照顧、育兒負擔的責任仍相當大；也因而導致女性在社會嶄露的光芒，往往因為育兒時間犧牲了職場、職涯的發展。石崇良提到，在職場、家庭兼顧時，若能多一項選擇，讓育兒家庭可減少一些後顧之憂，若讓生育率可再提升，是樂觀其成的。另外，對於有立委提出「長照支持假」。石崇良表示，其實長照銜接是第一要務，因為新個案住院、失能，需要銜接後端出院時的長照，要如何縮短、無縫銜接，因此去年也將出院到長照資源進入的時間從50天縮短至平均4天，今年目標是往2天、甚至無縫接軌努力。同時進行長照需求評估時，需要有這個家屬或主要照顧者陪同，石崇良說，也會評估給予適當假期，讓需求者可得到適當銜接。