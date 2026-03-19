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台中市西區五權五街一處出租套房，昨天（18日）晚間驚傳雙屍命案！一名30歲方姓超商女店員因無故缺席未到班失聯，老闆察覺有異報警尋人，警消破門後發現方女與她張姓男友兩人雙雙倒臥浴室血泊，胸口均有明顯刀傷，已無生命跡象。現場門窗緊閉且無打鬥痕跡，僅留下一把10多公分的利刃，警方初步不排除為一人行凶後尋短，正深入調查兩人的感情背景及確切死因，案件偵辦之際，女方過往家暴歷史也被起底。據了解，30歲方女原定18日要前往超商進行最後一天的工作，卻無故失聯且聯繫不上，老闆察覺異狀後趕緊通報家屬並報警求助。警消人員於當晚抵達方女與其30歲張姓男友，位於五權五街的租屋套房，破門而入時，赫然發現兩人雙雙倒臥在浴室內，現場留有大量血跡且皆已無生命跡象。經過初步檢查，兩人的胸口均有明顯利刃傷勢，隨即交由警方封鎖現場展開調查。根據警方勘驗，命案現場門窗緊閉，雖然屋內血跡斑斑，但並沒有發現打鬥掙扎或外力破壞闖入的痕跡，現場僅留有一把長約10多公分的刀械。目前警方不排除此案為其中一人行兇後再行輕生的可能性，警方將擴大調閱周邊監視器畫面，以確認案發前後是否有可疑人士進出，後續將報請台中地檢署進行相驗，釐清確切死因。此外，根據中時新聞網報導，方姓女子曾在2024年間，因毆打當時的配偶而遭到起訴，最終被法院依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金。目前警方正進一步釐清方女與現任張姓男友的感情狀況，希望能盡快還原這起悲劇的真相。